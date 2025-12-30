KTO Başkanı Öztürk: "Konya, 2025 yılında da birçok göstergede Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergileyecek"

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, düzenlediği basın toplantısında, Konya'nın 2025 yılı için üretim, istihdam ve ihracat gibi önemli ekonomik göstergelerde Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergileyeceğini belirtti. "Ekonomide 2025 Değerlendirmesi ve 2026 Beklentileri", "Konya Ekonomisi" ve "Konya Ticaret Odası İştirakleri ve Projeleri" başlıkları altında detaylı bir sunum gerçekleştiren Öztürk, KTO Meclis Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla Konya'nın ekonomik durumu hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Küresel Ekonominin Zorlukları ve Konya'nın Performansı

Toplantıda konuşan Öztürk, 2025 yılının küresel ekonomi açısından zorlu geçeceğini vurgulayarak, jeopolitik riskler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonla mücadelenin dünya genelinde belirsizlikleri artırdığını ifade etti. Ancak Türkiye ekonomisinin üretim, ihracat ve istihdam odaklı duruşunu sürdürmesinin önemine dikkat çekti. Öztürk, Konya'nın bu süreçte gösterdiği performansın Türkiye ekonomisi için büyük bir değer taşıdığını dile getirdi.

Ekonomik Büyüme ve Enflasyonla Mücadele

Selçuk Öztürk, 2025 yılına dair uluslararası kuruluşların tahminlerini değerlendirerek, küresel ekonomide büyümenin yavaşlama eğilimine girdiğini ve 2026 yılına girerken bu büyümenin daha kırılgan bir yapıda olmasının beklendiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin ana gündem maddesinin enflasyonla mücadele olduğunu ifade eden Öztürk, uygulanan sıkı mali politikaların enflasyonun düşüş eğilimine girmesinde etkili olduğunu, ancak bu sürecin kalıcı hale gelmesi için temkinli bir yaklaşımın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Konya'nın Ekonomik Göstergeleri

Konya'nın ekonomik durumu hakkında özel bir parantez açan Öztürk, şehrin 2025 yılında üretim, istihdam ve ihracat gibi birçok alanda Türkiye ortalamasının üzerinde performans göstereceğini kaydetti. Konya'nın gayri safi yurt içi hasılasının önemli ölçüde arttığını ve kişi başına düşen gelirin yükseldiğini belirten Öztürk, işgücü göstergelerinin de Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini ifade etti.

İhracat Verileri ve Sektörel Performans

2025 yılı Ocak-Kasım döneminde Konya'nın yaklaşık 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıklayan Öztürk, şehrin Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ilk 10 ili arasında yer aldığını belirtti. Otomotiv, makine ve aksamları, hububat ve gıda ürünleri gibi sektörlerin Konya ihracatında öne çıktığını ifade eden Öztürk, ihracat pazarlarının çeşitlenmesinin önemli bir stratejik avantaj sağladığını vurguladı.

2026 Yılı İçin Beklentiler

2026 yılına dair beklentilerini de paylaşan Öztürk, fiyat istikrarının sağlanması, öngörülebilir bir ekonomik ortamın oluşturulması ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasının iş dünyası için temel öncelikler olduğunu dile getirdi. Para ve maliye politikalarının uyumlu şekilde sürdürülmesinin, büyüme ve istihdam açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

KTO'nun Yürüttüğü Çalışmalar

Toplantıda KTO'nun yürüttüğü projeler ve iştirakleri hakkında da bilgiler verildi. Öztürk, Konya Ticaret Odası'nın 143 yıllık köklü geçmişi, 35 bini aşkın faal üyesi ve A sınıfı akreditasyona sahip yapısıyla şehrin ekonomik gelişimine katkıda bulunmaya devam ettiğini ifade etti. Odanın ihracatı artırmaya yönelik faaliyetlerinin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleri, mesleki eğitim ve dijital dönüşüm gibi alanlarda üyelerine destek sunduğunu belirtti.

Konya Ticaret Odası'nın Teknoloji ve Eğitim Kampüsü bünyesindeki Model Fabrika, Akıllı Teknolojiler Merkezi, Dijital Dönüşüm Merkezi gibi yapılar, Konya sanayisinin dönüşümüne önemli katkılar sağladığını anlatan Öztürk, bu merkezler aracılığıyla firmaların verimlilik, teknoloji ve rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, KTO Karatay Üniversitesi ve diğer yapılarla Konya'nın beşeri sermayesine yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.

Öztürk, konuşmasının sonunda basının ekonomiyle toplum arasındaki köprü rolüne dikkat çekerek, Konya basınının şehrin ekonomik gelişimine sağladığı katkının değerini vurguladı.