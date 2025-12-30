Ünlü Oyuncu Claire Brosseau'dan Şok Edici Ötenazi Talebi

Kanada'nın sanat dünyası, 48 yaşındaki ünlü oyuncu Claire Brosseau'nun yıllardır süren ruhsal sağlık sorunları nedeniyle başlattığı ötenazi talebiyle sarsıldı. Brosseau, ağır depresyon ve bipolar bozuklukla uzun bir mücadele içinde olduğunu belirterek, "Tıbbi Yardımlı Ölüm" hakkı için hukuki adımlar attı.

Ruhsal Sağlık Mücadelesi ve Yaşadığı Zorluklar

Claire Brosseau, çocukluk yıllarından itibaren devam eden ruhsal sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. Bu sorunların anaokulu dönemine kadar uzandığını ifade eden Brosseau, hayatı boyunca birçok kez intihar girişiminde bulunduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, "En iyi günlerimde bile tek istediğim ölmekti. Bu benim için bir seçim değil, bitmek bilmeyen bir acının sonlandırılmasıdır" şeklinde konuştu.

Kanada'daki Yasal Durum ve Talep

Kanada'da mevcut yasalar, tıbbi yardımlı ölümü yalnızca fiziksel hastalıklardan muzdarip ve iyileşme şansı bulunmayan bireyler için tanımaktadır. Ancak ruhsal hastalıkların bu kapsama alınmaması, birçok kişi tarafından eleştirilmektedir. Claire Brosseau, bu kısıtlamanın anayasaya aykırı olduğunu savunarak "Dying with Dignity Canada" (Onurla Ölmek Kanada) adlı kuruluşla birlikte Ontario Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Brosseau, ruhsal hastalıkları bulunan bireylerin bu haktan mahrum bırakılmasının ayrımcılık olduğunu vurguladı.

Kamuoyunun Tepkisi ve Tartışmalar

Ünlü oyuncunun ötenazi talebi, Kanada'da ruhsal sağlık konularına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Kamuoyunda farklı görüşler bulunsa da, Brosseau'nun durumu, ruhsal hastalıkların ciddiyetine dikkat çekiyor. Uzmanlar, ruhsal sağlık sorunları ile mücadele eden bireylerin desteklenmesi gerektiğini ve bu tür durumların toplumsal bir sorun olarak ele alınması gerektiğini ifade ediyor.

Brosseau'nun başvurusu, Kanada'da ruhsal hastalıkların yasal haklar açısından nasıl ele alındığına dair önemli bir dönüm noktası olabilir. Gelecek süreçte, bu davanın sonuçları ve yasal değişiklikler, ruhsal hastalıkları olan bireylerin yaşam standartları üzerinde etkili olabilir.