Fenerbahçe - Samsunspor Süper Kupa Öncesi Biletler Ne Kadar, Ne Zaman Satışta?

Turkcell Süper Kupa Yarı Finali, Fenerbahçe ile Samsunspor’un karşı karşıya geleceği kritik bir maça ev sahipliği yapacak. 6 Ocak Salı akşamı gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma öncesinde, taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri biletlerin satış tarihleri ve fiyatları oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda yapılacak olan mücadele için hazırlıklar tamamlandı ve bilet detayları netleşti.

Yeni Adana Stadyumu’nda Hazırlıklar Tamamlandı

Yarı final mücadelesinin oynanacağı Yeni Adana Stadyumu, yaklaşık 33 bin seyirci kapasitesine sahip. Statta yapılan çim yenileme çalışmaları, aydınlatma sistemleri ve çevre düzenlemeleri ile ilgili kapsamlı hazırlık süreci başarıyla tamamlandı. Yetkililer, karşılaşmanın ulusal ve uluslararası yayın standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu. Taraftarların güvenliği için de yüksek güvenlik önlemlerinin alınacağı bildirildi.

Bilet Satış Tarihleri ve İlgili Detaylar

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Süper Kupa Yarı Final maçının biletleri, 30 Aralık 2025 Salı günü saat 16.00 itibarıyla satışa sunuldu. Bilet alım işlemleri, Passo platformu üzerinden gerçekleştirildi. Taraftarlar, biletlerini passo.com.tr adresinden veya mobil uygulama aracılığıyla temin edebildiler.

Bilet Fiyatları

Karşılaşma için belirlenen bilet fiyatları, tribünlerin konumuna göre farklılık gösteriyor. Kuzey kale arkası tribün biletleri 1000 TL’den satılırken, Doğu Maraton Üst Kenar bloklar 1500 TL, Doğu Maraton Üst Orta bloklar ise 1750 TL olarak belirlendi. Doğu Maraton Alt Kenar bloklar 2000 TL, Doğu Maraton Alt Orta bloklar ise 2500 TL’den satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma, taraftarların geniş bir yelpazeden bilet seçeneği bulabilmesine olanak tanıyor.

Maçın Tarihi ve Saati

Turkcell Süper Kupa Yarı Final mücadelesi, 6 Ocak Salı günü saat 20.30’da başlayacak. Tarafsız sahada gerçekleştirilecek olan bu önemli karşılaşmanın, yoğun bir taraftar ilgisi ile birlikte tamamlanması bekleniyor. Her iki takımın da taraftarları, bu heyecan dolu maçı sabırsızlıkla bekliyor.