Gürcistan'a Kaçan Hamsinin Tahtına İstavrit Oturdu

Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına, balıkçılık faaliyetlerini olumsuz yönde etkiledi. Hamsinin av baskısı nedeniyle Gürcistan'a kaçmasının ardından, hava koşullarının soğumasıyla birlikte balıkçıların denize açılamaması, tezgahlardaki hamsi çeşitliliğini azalttı. Bu durum, hamsinin yerini istavritin almasına neden oldu.

Fırtınanın Etkileri

Son günlerde etkili olan fırtına, balıkçıların avlanma sürelerini kısıtlayarak, denizdeki balık çeşitliliğini de azalttı. Hamsinin tezgahlardaki yerini istavrit alırken, balıkçı esnafı, hamsinin giderek azalacağı ve istavritin ön plana çıkacağı konusunda görüş belirtiyor. Balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Hamsi normal şartlarda soğuk havaları sever. Kar suyu vurduktan sonra daha da lezzetlenir. Ancak son dönemlerde hamsi giderek azalmaya başladı. Artık hamsi bitiyor diyebiliriz. İstavrit, hamsinin tahtını salladı" ifadelerini kullandı.

Balık Fiyatları ve Piyasa Durumu

Balıkçıların aktardığına göre, hamsinin yokluğu diğer balıkların fiyatlarını da etkiliyor. Hamsinin şu anda 100 TL'den satıldığını, istavritin de aynı fiyattan alıcı bulduğunu belirten Çoğalmış, somonun 300 TL, levrek fiyatının ise 500-600 TL arasında değiştiğini ifade etti. Mezgitin son günlerde piyasada yer almadığını ve bu nedenle 700-800 TL'den satıldığını vurguladı.

Yetiştirme Balıkları ve Piyasa Dinamikleri

Balıkçı Emin Avcı, son 10 gündür hamsinin tezgahlara gelmediğini vurgulayarak, "Şu an tezgahlarda genellikle şoklanmış hamsiler satılıyor. Hamsinin yerini istavrit aldı. Hava muhalefeti nedeniyle denize çıkılamıyor. Bugün sadece istavrit geldi, onun dışında yetiştirme balıklar var. Hamsi Gürcistan taraflarına gitti. Geri gelebilir ama eski bolluk olmayacak" şeklinde konuştu. Fırtınanın balık avcılığı üzerindeki etkisinin oldukça büyük olduğunu ifade eden Avcı, "Kar da yağsa, yağmur da yağsa avlanmada büyük sorun olmaz. Ancak fırtına olduğunda denize çıkılamıyor. Avlanma olmayınca da balık tezgahlara gelmiyor" dedi.