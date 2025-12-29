Bilim Erzurum, 2025 Yılında 100 Bini Aşan Çocuğa Bilim Eğitimi Verdi

Erzurum'da, Bilim Erzurum projesi 2025 yılı itibarıyla 100 bini aşkın çocuğa bilim ve teknoloji eğitimi sunarak, çocukların matematik ve bilim alanında yetkin bireyler olmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu merkez, öğrencileri bilimsel çalışmalarla buluşturmanın yanı sıra çeşitli etkinliklerle de bilime olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor.

Bilim Erzurum'un Kuruluşu ve Hedefleri

Bilim Erzurum, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve TÜBİTAK işbirliğiyle 2019 yılında Yakutiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşun ana hedefi, 6-14 yaş grubundaki çocukları bilim ve teknoloji alanında eğitmek ve geleceğe daha donanımlı hazırlamaktır. Merkez, bu yaş grubundaki çocukların haftanın belirli günlerinde okullardan taşınarak eğitime katılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, hafta sonları da çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Sunulan Eğitimler ve Etkinlikler

Bilim Erzurum, uzman eğitmenler eşliğinde robotik kodlama, yazılım, tasarım ve akıllı tarım gibi çeşitli konularda eğitimler sunmaktadır. Bu eğitimlerin yanı sıra, yıl içinde kış bilim festivali, tasarım ve robotik etkinlikleri ile akıllı tarım yarışmaları gibi 20'den fazla organizasyon gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler, çocukların bilime olan ilgisini artırmayı ve matematiği eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Matematik Festivali ve Katılım

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Matematik Kulübü'nün gönüllü öğrencileri tarafından düzenlenen Matematik Festivali, bu çabaların bir parçası olarak öne çıkmaktadır. Festivalde 600 çocuk ve yaklaşık 70 gönüllü üniversite öğrencisi yer aldı. Etkinlik, çocukların matematikle olan korkularını yenmelerine yardımcı olmayı ve matematiği eğlenceli bir şekilde sevdirmeyi amaçlamaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, bu tür etkinliklerin çocukların matematikle olan ilişkilerini olumlu yönde etkilediğini vurgulamaktadır.

Gelecek Hedefleri

Engin, 2026 yılında Bilim Erzurum'a katılan çocuk sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, bu tür etkinliklerin toplumda bilime olan ilginin yeniden canlanmasına katkı sağlamasını umduklarını ifade etti. Velilerin de bu süreçte çocuklara destek olmalarının önemine dikkat çekildi. Eğitim ve Matematik Kulübü Başkanı Zeynep Gülçin Okumuş ise, matematiğin sadece bir ders değil, aynı zamanda eğlenceli bir alan olduğunu çocuklara göstermek için çaba sarf ettiklerini açıkladı.

Bilim Erzurum'un gerçekleştirdiği bu çalışmalar, çocukların bilim ve teknoloji konusundaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflerken, geleceğin bilim insanları ve mühendislerini yetiştirmek için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.