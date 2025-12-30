Kar Tatili Haberi Erken Geldi! Valilikler Açıklama Yaptı, Birçok İlde Okullar Tatil Edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminleri, Türkiye'nin birçok bölgesinde yoğun kar yağışının beklendiğini ortaya koydu. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla özellikle olumsuz hava koşullarının etkisiyle bazı illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci ve velinin dikkatle takip ettiği bu gelişmeler, valiliklerden peş peşe gelen açıklamalarla netlik kazandı.

Kar Yağışı Uyarıları ve Eğitim Durumu

Meteoroloji tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye'nin çeşitli illerinde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu durum, eğitim öğretim faaliyetlerini olumsuz etkileme riski taşıdığı için bazı illerde kar tatili ilan edildi. Kahramanmaraş, Batman ve Bitlis gibi illerin valilikleri, hava koşulları nedeniyle eğitime ara verileceğini duyurdu.

Kahramanmaraş’ta Tatil İlanı

Kahramanmaraş'ta, il genelinde yaşanacak olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim öğretime yarın ara verileceği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren kar yağışının yanı sıra soğuk hava ve buzlanma riskinin de göz önünde bulundurulduğu ifade edildi. Bu nedenle 31 Aralık 2025 tarihinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Batman’da Eğitim Ara Verildi

Batman Valiliği de benzer bir açıklama yaptı. Kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının etkisiyle, ildeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarına yarın bir gün süreyle tatil verildiği açıklandı. Valilikten yapılan duyuruda, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesinin beklendiği, bu durumun da buzlanma ve don olaylarına sebep olabileceği vurgulandı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personelinin de tatil süresince idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bitlis’te İki Gün Tatil

Bitlis Valiliği, hava koşullarının seyrine ilişkin yaptığı değerlendirmede, il genelinde 30 Aralık Salı ve 31 Aralık Çarşamba günleri eğitime ara verileceğini duyurdu. Meteoroloji verilerine dayanarak yapılan açıklamada, aşırı soğuklar ve buzlanma ihtimali göz önünde bulundurularak tüm eğitim kurumlarında iki gün boyunca tatil uygulamasına gidileceği belirtildi. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinin de tatil kapsamına alındığı ifade edildi.

Bu gelişmeler, Türkiye genelinde beklenen kar yağışının eğitim faaliyetleri üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Öğrenci ve veliler, bu süreçte yapılacak yeni açıklamaları dikkatle takip ediyor.