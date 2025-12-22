İŞAD'dan İBB Başkanvekili Nuri Arslan'a Ziyaret

İŞAD (İş İnsanları Derneği) İstanbul Temsilciliği, Kuzey Kıbrıs'ta hayata geçirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Teknoloji Üssü projesi çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Arslan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaret, iki kurumun iş birliği potansiyelini artırma ve bölgesel kalkınma hedeflerine katkı sağlama amacı taşıyor.

İŞAD Heyetinin Ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Arslan'ı makamında ziyaret eden İŞAD heyeti, İstanbul Temsilcisi Fevzi Uzel, Asbaşkan Ali İhsan Çevik, İdari İşler Sorumlusu Mehmet Uzel ve Ticaret Koordinatörü M. Ali Yardımcı'dan oluştu. Toplantıda ayrıca, İBB Başkan Danışmanı Dr. Mehmet Çakılcıoğlu ve Dış İlişkiler Müdürü Fahri Murat Tuncay da yer aldı. Ziyaret sırasında, Kıbrıs'ın İstanbul'daki iş insanları için önemine vurgu yapıldı ve iş birliğinin artırılması gerektiği ifade edildi.

Kıbrıs ve İstanbul Arasındaki İş Birliği

İBB Başkanvekili Nuri Arslan, Kıbrıs'a özel bir ilgi duyduğunu belirterek, Kıbrıslı iş insanlarının İstanbul'daki yatırımlarda yer almasının kendileri için memnuniyet verici olduğunu aktardı. Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin ihalelerinde Kıbrıs'tan firmaların yer almasını arzuladıklarını ifade etti. Bu bağlamda, iki taraf arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli adımlar atılması gerektiğine dikkat çekildi.

Doğu Akdeniz Teknoloji Üssü Projesi

Görüşmenin ana gündemini oluşturan "Doğu Akdeniz Teknoloji Üssü" projesi, İŞAD tarafından sunuldu. Fevzi Uzel, bu stratejik yatırımın bölgeye önemli kazanımlar sağlayacağını, teknoloji, istihdam ve prestij açısından büyük katkılar sunacağını vurguladı. Nuri Arslan, projeyi çok önemsediklerini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teknoloji alanındaki yetkili kuruluşu BELBİM'e gerekli iş birliği için talimat vereceğini bildirdi.

Kıbrıs'a Yatırımcı Desteği

Ziyarette, Kıbrıs'a nitelikli yatırımcı yönlendirilmesi konusu da gündeme geldi. Arslan, yasalar ve imkanlar çerçevesinde Kıbrıs'taki belediyelerle her türlü desteği sağlamaya açık olduklarını belirtti. Bu çerçevede, know-how paylaşımının da önemli bir yer tutacağı ifade edildi.

Teşekkür ve İş Birliği Vurgusu

İŞAD İstanbul Temsilcisi Fevzi Uzel, yoğun programlarına rağmen gösterilen sıcak ev sahipliği için teşekkür etti. Kıbrıs ile İstanbul arasında ekonomik ve teknolojik iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, bu tür görüşmelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı. İŞAD, Kıbrıs’ı Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek.