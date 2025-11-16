İş Bulmak Çok Daha Kolay Olacak: LinkedIn'e Yapay Zeka Desteği

LinkedIn, iki yıl boyunca çeşitli alanlarda test ettiği yapay zeka teknolojilerini, şimdi iş arama deneyimine entegre ediyor. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, karmaşık filtreler yerine doğal dilde sorgular kullanarak aradıkları kişilere daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşabilecek. Böylece iş bulma süreci önemli ölçüde kolaylaşacak.

Doğal Dille İş ve Kişi Arama Başladı

LinkedIn, yılın başında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı kullanıcılar için doğal dilde iş arama özelliğini devreye almıştı. Şimdi bu yenilik, kişi arama alanına da genişletildi. Kullanıcılar, karmaşık filtreler veya anahtar kelimelerle uğraşmak yerine, ihtiyaçlarını doğrudan yazabilecek. Örneğin, "İstanbul'da deneyim gerektirmeyen restoran işi bul" ya da "Ankara merkezli tekstil firması kurucu ortaklarını göster" gibi komutlar vererek arama yapabilecekler. LinkedIn Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Rohan Rajiv, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, eski sistemin belirli unvanlara dayandığını ve bu durumun doğru kişiye ulaşmayı zorlaştırdığını ifade etti. Yeni yapay zeka destekli arama teknolojisinin, "kullanıcıyı en kısa sürede doğru kişiye yönlendirmek" amacıyla tasarlandığını belirtti.

Rakipler de Yapay Zekalı Aramaya Yöneliyor

Arama teknolojileri, internet platformlarının hızla yapay zeka ile güçlendirdiği alanların başında geliyor. Google, Bing, Brave ve DuckDuckGo gibi arama motorları, YZ destekli cevaplar sunarak kullanıcı deneyimini geliştirmekte. Reddit de benzer bir yaklaşım benimseyerek içeriklerini lisans anlaşmalarıyla koruma altına aldı. Bu gelişmeler, LinkedIn'in yapay zeka destekli arama özelliğinin, rekabet ortamında önemli bir yenilik sunduğunu gösteriyor.

Özellik Şimdilik Premium Üyelere Açık

LinkedIn'in yeni kişi arama aracı şu anda yalnızca ABD'deki Premium üyelere sunulmakta. Özelliğin önümüzdeki aylarda diğer bölgelere de yayılması planlanıyor. Özelliğe erişimi olan kullanıcılar, arama çubuğunda "Ara" yerine "Arıyorum..." ifadesini görerek bu yeni deneyimi kullanmaya başlayacaklar. LinkedIn'in bu yeniliği, iş arama süreçlerini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.