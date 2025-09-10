iPhone 17 Serisi Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Türkiye'ye Geleceği Tarih

Apple, merakla beklenen iPhone 17 serisini 9 Eylül 2025 tarihinde düzenlediği etkinlikte tanıttı. Teknoloji dünyasında heyecan yaratan bu lansman, sosyal medya ve teknoloji forumlarında uzun süredir tartışılan sızıntıların ardından geldi. Türkiye saatiyle 20.00'de başlayan etkinlik, canlı yayınla takip edildi ve iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ile yeni iPhone 17 Air modellerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

iPhone 17 Türkiye Fiyatları

Apple, etkinlik sırasında yeni modellerin Türkiye fiyatlarını da açıkladı. Resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, iPhone 17 serisinin başlangıç fiyatları şu şekilde belirlendi: iPhone 17 modeli 77 bin 999 TL, iPhone 17 Air 97 bin 999 TL, iPhone 17 Pro 107 bin 999 TL ve iPhone 17 Pro Max 119 bin 999 TL olarak satışa sunulacak. Türkiye'de ön siparişlerin 12 Eylül saat 15:00 itibarıyla alınmaya başlanacağı, ürünlerin ise 19 Eylül'de raflardaki yerini alacağı duyuruldu.

Diğer Ürünler ve Özellikler

Apple'ın tanıttığı iPhone 17 serisi dışında, yeni Apple Watch modelleri de dikkat çekti. Apple Watch SE 3, 249 dolar; Apple Watch Series 11, 399 dolar ve Apple Watch Ultra 3, 799 dolar fiyat etiketleriyle piyasaya sürülecek. Bu yeni ürünlerin ön siparişleri de etkinlik sonrası başlamış durumda. iPhone 17 serisi ve diğer Apple ürünlerinin, kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı merakla bekleniyor.

Teknoloji devinin yeni modellerinin tanıtımı, sektördeki gelişmeler ve kullanıcı talepleri açısından önemli bir dönemeç teşkil ediyor. Apple, kullanıcı deneyimini artırmayı hedefleyen yeniliklerle, akıllı telefon pazarındaki rekabeti daha da kızıştırmayı amaçlıyor.