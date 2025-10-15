Güney Kore Devletinin Dijital Hafızasında Büyük Yangın

26 Eylül 2025 tarihinde Güney Kore'nin Daejeon kentindeki Devlet Veri Merkezi'nde (National Information Resources Service, NIRS) meydana gelen lityum iyon pil yangını, önemli bir kurumsal veri kaybına yol açtı. Yangın, devletin dijital hafızasında kalıcı hasarlar bıraktı ve kritik hizmetlerin bir kısmı durma noktasına geldi. Yangının ardından, çeşitli devlet hizmetleri ve vatandaşların erişim sağladığı sistemlerde kesintiler yaşandı.

Yangının Sebebi ve Etkileri

Yangının, veri merkezi içinde gerçekleştirilen bakım ve taşıma işlemleri sırasında bir lityum iyon UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) paketinin ateş alması nedeniyle çıktığı bildirilmektedir. Olay sonucunda, 96 sistem fiziksel olarak yok oldu ve toplamda 600 civarında sistem etkilendi. Bu durum, devletin dijital altyapısında ciddi aksaklıklara yol açtı. Özellikle, ulusal e-posta sistemleri, posta-bankacılık hizmetleri, 'National Happiness Card' programı gibi temel hizmetler kesintiye uğradı. Ayrıca, 119 acil çağrı yönlendirmeleri ve vatandaş portalları da yangından etkilendi, bu da kamu hizmetlerine erişimde zorluklar yaşanmasına neden oldu.

Veri Kaybı ve Sonuçları

Yangın sonucunda en kritik kayıp, yaklaşık 858 terabayt büyüklüğündeki devlet verisinin yedeksiz bir şekilde yok olmasıdır. "G-Drive" adı verilen sistemdeki merkezi kullanıcı dosyalarının yedeği bulunmadığı için, 8 yıllık personel verisi ve bireysel kullanıcı dosyalarının kalıcı olarak kaybolduğu bildirilmektedir. İlk bulgular, yangının batarya paketlerinin taşınması sırasında meydana geldiğini göstermektedir. Ana güç kaynağı kesilmiş olsa bile, yardımcı güç bağlantısının devam etmesi ve bataryanın yüksek şarj seviyesinde olması yangının büyümesine katkıda bulunmuş olabilir. Bu olay, veri merkezlerinin yedekleme stratejilerinin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Tarihsel Perspektif ve Geçmişteki Yangınlar

Veri merkezlerinde yangın ve büyük fiziksel hasarlar nedeniyle yaşanan veri kayıpları geçmişte de sıkça karşılaşılan bir durumdur. Örneğin, 2021 yılında Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan OVHcloud veri merkezinde meydana gelen yangın, binlerce sunucunun ve müşterilere ait verilerin zarar görmesine sebep olmuştu. Bu olay, merkezi yapıların ve etkili yedekleme stratejilerinin önemini gözler önüne sermektedir. Ayrıca, 2025 yılında ABD'de yaşanan bir başka yangın, elektrik ve UPS kaynaklı yangınların modern veri merkezleri için ne denli bir tehdit oluşturduğunu ortaya koymuştur.

Güney Kore'deki yangın, veri merkezlerinin yönetimi ve güvenliği açısından önemli dersler içermektedir. Veri kaybının önlenmesi amacıyla alınacak önlemler ve yedekleme sistemlerinin güçlendirilmesi, gelecekte benzer olayların yaşanma olasılığını azaltacaktır.