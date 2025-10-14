Google’ın Türkiye Ekonomisine Katkısı 340 Milyar TL'ye Ulaştı

Google ve bağımsız araştırma kuruluşu Public First tarafından hazırlanan Türkiye Ekonomik Etki Raporu, yapay zekânın Türkiye ekonomisine olan etkisini ve Google’ın dijital dönüşüme sağladığı katkıları gözler önüne seriyor. Rapor, Türkiye’nin dijital ekosistemine yapılan yatırımların ekonomik verimliliğini ve büyüme potansiyelini somut rakamlarla ortaya koyuyor.

Dijital Ekosistemin Ekonomiye Etkisi

Rapora göre, Türkiye’nin dijital ekosistemine yatırılan her 1 TL, ülke ekonomisine ortalama 5,6 TL geri dönüş sağlıyor. Türkiye, dijital ekonominin birçok alanında bölgesel bir güç haline gelirken, yapay zekâ ve dijital teknolojiler bu dönüşümün merkezine yerleşiyor. Google, kullanıcılarına, işletmelere ve kamu kurumlarına sunduğu platformlar ve araçlarla bu dönüşüme öncülük ediyor.

Google’ın Ekonomik Katkıları

2024 yılı itibarıyla Google’ın Arama, Ads, Haritalar, Play, Cloud ve YouTube gibi ürünlerinin Türkiye ekonomisine doğrudan katkısı 340 milyar TL (yaklaşık 10 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık %0,8’ine denk gelirken, 260 binden fazla kişilik istihdamı destekliyor. Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, bu durumu değerlendirerek, “Google olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne uzun vadeli bir bakışla katkı sunuyoruz” dedi.

Yapay Zekânın Gelecekteki Rolü

Raporda, yapay zekânın önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin kalkınmasında üstleneceği kritik rol vurgulanıyor. Yapay zekanın, 2035 yılına kadar Türkiye’nin GSYİH’sine yıllık %7,4’ün üzerinde katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Bu durum, sadece ekonomik büyüme açısından değil, toplumsal gelişim ve yenilikçilik açısından da önemli fırsatlar sunuyor.

Kamuoyunun Görüşleri

Raporun katılımcıları arasında yapılan bir ankette, %73 oranında bir kesim Türkiye’nin bir “Yapay Zekâ Süper Gücü” olmayı stratejik öncelik haline getirmesi gerektiğini belirtirken, işletmelerin %90’ı yapay zekâ araçlarının ülke ekonomisi için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Kullanıcılar tarafında da yapay zekâya hızlı bir adaptasyon gözlemleniyor. Örneğin, Google Gemini’ın günlük aktif kullanıcı sayısının 2025’in ilk yarısında iki katına çıktığı bildiriliyor.

Google’ın Hedefleri

Mehmet Keteloğlu, “Biz de Google olarak, Türkiye’nin bu dönüşüm sürecinde teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten ve yön veren bir ülke olmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyerek, Türkiye’de yapay zekâ odaklı büyümeyi destekleyecek yatırımlarına devam edeceklerini belirtti. Rapor, Google’ın Türkiye ekonomisine sağladığı katkıların yanı sıra, dijitalleşmenin sağladığı fırsatları da net bir şekilde ortaya koyuyor.