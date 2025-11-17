Güneş Sistemi'nin Gerçek Hızı Düşünülenden Çok Daha Fazla Çıktı

Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin evrendeki hareket hızının, daha önceki tahminlerden üç kat daha fazla olduğunu belirledi. Bu önemli buluş, evrenin yapısını ve evrimini açıklamakta kullanılan standart kozmoloji modeli açısından yeni bir perspektif sunuyor.

Güneş Sistemi'nin Hareketi Yeniden Ölçüldü

Space.com'un haberine göre, araştırma ekibi, Güneş Sistemi'nin kozmik alandaki hareketini daha doğru bir şekilde belirlemek amacıyla Low Frequency Array (LOFAR) radyo teleskop ağı ile iki farklı radyo teleskopu kullandı. Ekip, öncelikle radyo galaksilerinin dağılımını haritalandırdı ve ardından bu verileri kullanarak Güneş Sistemi'nin hareketine dair analizler gerçekleştirdi. Radyo galaksileri, görünür yıldız yapılarının ötesinde yer alan ve "lob" adı verilen bölgelerden güçlü radyo dalgaları yayan galaksiler olarak tanımlanıyor. Radyo dalgalarının, kozmik gaz ve tozdan etkilenmeden geçebilme yeteneği, bu tür galaksileri hareket ölçümü için ideal kılıyor.

Güneş Sistemi'nin hareket ettiği yönde, radyo galaksilerinin sayısında beklenen bir artış olması gerekiyor. Ancak, bu fark oldukça küçük olduğundan, yalnızca aşırı hassas ölçüm araçları ile tespit edilebiliyor.

3,7 Kat Daha Güçlü Bir Anizotropi Tespit Edildi

Bielefeld Üniversitesi'nden ekip lideri Lukas Böhme, elde edilen sonuçların standart kozmoloji modelinin öngörüleriyle ciddi bir çelişki oluşturduğunu ifade etti. Böhme, yapılan analizlerin Güneş Sistemi'nin hızının mevcut kozmolojik modellerin tahmin ettiğinden üç kat fazla olduğunu gösterdiğini vurguladı. Bu durum, önceki varsayımların gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor.

Ekibin gerçekleştirdiği ölçümler, radyo galaksilerinin dağılımında anizotropi olarak bilinen bir eşitsizlik ortaya çıkardı. Bu eşitsizlik, evrenin Büyük Patlama'dan bu yana geçirdiği evrimi tanımlayan standart kozmoloji modelinin öngördüğünden 3,7 kat daha güçlü bir şekilde tespit edildi. Ayrıca, bu bulgular, daha önce gerçekleştirilen kuasarların kızılötesi gözlemleriyle de tutarlılık gösteriyor. Bu iki araştırma çizgisinin örtüşmesi, elde edilen sonuçların güvenilirliğini artırıyor ve evrenin gerçek bir özelliğini yansıttığını ortaya koyuyor.

Bielefeld Üniversitesi'nden kozmolog ve ekip üyesi Dominik J. Schwarz, "Güneş Sistemimiz gerçekten bu kadar hızlı hareket ediyorsa, evrenin büyük ölçekli yapısıyla ilgili temel varsayımlarımızı sorgulamamız gerekiyor" şeklinde belirtti. Araştırmanın detayları, 10 Kasım Pazartesi günü Physical Review Letters dergisinde yayımlandı.