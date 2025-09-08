Facebook’ta Erişim Sorunu: 8 Eylül 2025’te Türkiye’de Kullanıcılar Platforma Giremedi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Türkiye’de yaşanan erişim sorunları nedeniyle gündeme oturdu. Gece yarısından itibaren başlayan ve sabah saatlerinde yoğunlaşan problemler, kullanıcıların platforma giriş yapamaması, gönderi yükleyememesi ve ana sayfa akışını yenileyememesi şeklinde kendini gösterdi.

Kullanıcıların Şikayetleri Arttı

Özellikle Türkiye’de binlerce kullanıcı, sosyal medyada “Facebook çöktü mü?” ve “Facebook neden açılmıyor?” sorularına yanıt aradı.

Downdetector gibi kesinti takip sitelerine yapılan bildirimlerde ciddi artış yaşandı.

Sorun, gece başlayan dalgalanmaların ardından sabah saatlerinde zirveye çıktı.

Teknik Kaynaklardan İlk Değerlendirme

Teknik kaynaklara göre erişim sorunlarının temelinde “bant genişliği daraltılması (throttling)” olduğu düşünülüyor. Bu yöntemle belirli internet sitelerine veya uygulamalara yönelik erişim hızının yavaşlatıldığı ya da kısıtlandığı belirtiliyor.

Henüz Facebook yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı. Kesintilerin ne kadar süreceği ve platformun tam kapasite ne zaman açılacağı ise belirsizliğini koruyor.

Sonuç

8 Eylül 2025’te yaşanan erişim problemi, Türkiye’deki Facebook kullanıcılarını doğrudan etkiledi. Sorunun kaynağı olarak bant genişliği daraltılması öne sürülse de, resmi açıklamalar bekleniyor. Kullanıcıların gelişmeleri Facebook’un resmi kanalları ve kesinti takip sitelerinden izlemesi öneriliyor.