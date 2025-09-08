Dolar
41,2755 %0,27
Euro
48,4698 %0,47
Gram Altın
4.823,54 % 1,43
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Facebook’ta Erişim Sorunu: 8 Eylül 2025’te Türkiye’de Kullanıcılar Platforma Giremedi

Facebook’ta Erişim Sorunu: 8 Eylül 2025’te Türkiye’de Kullanıcılar Platforma Giremedi

8 Eylül 2025’te Facebook’a erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar platforma giremedi, gönderiler yüklenmedi. Peki Facebook neden açılmıyor, sorun ne zaman düzelecek? İşte detaylar.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Facebook’ta Erişim Sorunu: 8 Eylül 2025’te Türkiye’de Kullanıcılar Platforma Giremedi
Okunma Süresi: 2 dk

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Türkiye’de yaşanan erişim sorunları nedeniyle gündeme oturdu. Gece yarısından itibaren başlayan ve sabah saatlerinde yoğunlaşan problemler, kullanıcıların platforma giriş yapamaması, gönderi yükleyememesi ve ana sayfa akışını yenileyememesi şeklinde kendini gösterdi.

Kullanıcıların Şikayetleri Arttı

Özellikle Türkiye’de binlerce kullanıcı, sosyal medyada “Facebook çöktü mü?” ve “Facebook neden açılmıyor?” sorularına yanıt aradı.

Downdetector gibi kesinti takip sitelerine yapılan bildirimlerde ciddi artış yaşandı.

Sorun, gece başlayan dalgalanmaların ardından sabah saatlerinde zirveye çıktı.

Teknik Kaynaklardan İlk Değerlendirme

Teknik kaynaklara göre erişim sorunlarının temelinde “bant genişliği daraltılması (throttling)” olduğu düşünülüyor. Bu yöntemle belirli internet sitelerine veya uygulamalara yönelik erişim hızının yavaşlatıldığı ya da kısıtlandığı belirtiliyor.

Henüz Facebook yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı. Kesintilerin ne kadar süreceği ve platformun tam kapasite ne zaman açılacağı ise belirsizliğini koruyor.

Sonuç

8 Eylül 2025’te yaşanan erişim problemi, Türkiye’deki Facebook kullanıcılarını doğrudan etkiledi. Sorunun kaynağı olarak bant genişliği daraltılması öne sürülse de, resmi açıklamalar bekleniyor. Kullanıcıların gelişmeleri Facebook’un resmi kanalları ve kesinti takip sitelerinden izlemesi öneriliyor.

#Facebook Çöktü Mü
#Facebook Açılmıyor
#Facebook Hata Raporu
#Facebook Erişim Sorunu 2025
#Facebook Ne Zaman Düzelecek
#Bant Genişliği Daraltma
#Throttling
#Sosyal Medya Kesintisi
#Downdetector Facebook
Üç Aylar 2025 Ne Zaman Başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan Tarihleri Belli Oldu
Üç Aylar 2025 Ne Zaman Başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan Tarihleri Belli Oldu
#Genel / 08 Eylül 2025
Gençlerbirliği’nden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye Ziyaret
Gençlerbirliği’nden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye Ziyaret
#Gündem / 08 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Togg, Avrupa Lansmanını Gerçekleştirerek Yapay Zeka Odaklı İnovasyonunu Artırıyor
Togg, Avrupa Lansmanını Gerçekleştirerek Yapay Zeka Odaklı İnovasyonunu Artırıyor
Teknoloji
Roblox, Suudi Arabistan ve BAE'nin Talebi Üzerine Sohbet Özelliğini Askıya Aldı
Roblox, Suudi Arabistan ve BAE'nin Talebi Üzerine Sohbet Özelliğini Askıya Aldı
Başkentte Gök Gürültülü Sağanak Etkili Oldu
Başkentte Gök Gürültülü Sağanak Etkili Oldu
Beşiktaş’ın Yeni Transferi Cengiz Ünder Kimdir? Kaç Yaşında, Hangi Mevkide Oynuyor?
Beşiktaş’ın Yeni Transferi Cengiz Ünder Kimdir? Kaç Yaşında, Hangi Mevkide Oynuyor?
CHP, İstanbul İl Başkanlığı Binasını Kapatma Kararı Aldı
CHP, İstanbul İl Başkanlığı Binasını Kapatma Kararı Aldı
Gürsel Tekin’in Mal Varlığı ve Serveti Ne Kadar?
Gürsel Tekin’in Mal Varlığı ve Serveti Ne Kadar?
MTV Video Müzik Ödülleri'nde Alix Earle'in Cesur Elbisesi Dikkat Çekti
MTV Video Müzik Ödülleri'nde Alix Earle'in Cesur Elbisesi Dikkat Çekti
ALES/3 Başvuruları Ne Zaman? 2025 ALES Takvimi Açıklandı
ALES/3 Başvuruları Ne Zaman? 2025 ALES Takvimi Açıklandı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft