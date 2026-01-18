Elon Musk, OpenAI ve Microsoft'a 134 Milyar Dolarlık Dava Açtı

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, yapay zeka alanında önemli oyuncular arasında yer alan OpenAI ve teknoloji devi Microsoft'a karşı 134 milyar dolara kadar tazminat talebiyle dava açtı. Musk, bu adımı, söz konusu şirketlerin kendi yatırımlarından haksız kazançlar elde ettiğini ileri sürerek attı. Hukuk dünyası, bu davanın teknoloji sektöründe nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor.

Musk'ın İddiaları

Tesla, SpaceX ve xAI'nin kurucusu Elon Musk, federal mahkemeye sunduğu dilekçede, OpenAI ve Microsoft'un kendisinin erken dönemdeki milyon dolarlık katkılarından "haksız kazançlar" elde ettiğini öne sürdü. Dilekçede, Musk'ın OpenAI'nin kuruluşuna 2015 yılında yaklaşık 38 milyon dolarla yatırım yaptığını ve bu yatırımın şirketin milyarlarca dolarlık bir değere ulaşmasına katkı sağladığını belirtti. Musk, OpenAI'nin 65,5 ila 109,4 milyar dolar, Microsoft'un ise 13,3 ila 25,1 milyar dolar arasında kazanç sağladığını iddia ediyor.

Şirketlerin Yanıtları

OpenAI, Musk'ın iddialarını "temelsiz" olarak nitelendirerek reddetti. Şirket, Musk'ın taleplerinin bir "taciz kampanyası"nın parçası olduğunu savundu. Microsoft tarafı da benzer şekilde suçlamaları geri çevirerek, şirketin haksız bir kazanç elde etmediğini ifade etti. Bu karşılıklı iddialar, davanın seyrini etkileyebilecek önemli bir boyut oluşturuyor.

Davanın Süreci

Musk'ın açtığı davanın Nisan 2026'da Oakland, Kaliforniya'da bir jüri önünde görülmesine karar verildi. Federal bir yargıç, davanın ilerleyişine ilişkin bu tarihi belirlerken, yapay zeka dünyasında önemli bir tartışmanın tetikleneceği öngörülüyor. Davanın, Musk'ın kariyeri ve yapay zeka sektörü üzerinde önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.