Dava Korkusu ChatGPT'yi Kısıtladı: Artık Bu Konularda Konuşmayacak

Yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT, kullanıcıları tarafından "her şeyi bilen bir kahin" olarak algılanıyordu. Ancak, OpenAI tarafından alınan yeni kararlar doğrultusunda, bu algı değişiyor. 29 Ekim'den itibaren ChatGPT, tıbbi, hukuki ve finansal konularda spesifik tavsiyeler vermekten kaçınacak. Bu değişiklik, yapay zekanın dava riskleri ve sorumlulukları nedeniyle uygulanmaya konuldu.

ChatGPT'nin Yeni Kuralları

OpenAI, kullanıcıların sağlık, hukuk ve finans gibi kritik konularda yanlış yönlendirilme ihtimalini azaltmak amacıyla ChatGPT'nin işleyişinde köklü değişiklikler yaptı. Artık, bu yapay zeka aracı, doğrudan tavsiye vermek yerine, genel bilgiler sunacak ve kullanıcıları ilgili uzmanlara yönlendirecek. Örneğin, bir hastalıkla ilgili tedavi arayışında bulunan kullanıcıya, spesifik ilaçlar veya dozajlar hakkında bilgi vermek yerine, bir sağlık uzmanına başvurmasını tavsiye edecek.

Yanlış Bilgilendirme Riski

Kullanıcılar, ChatGPT'yi sağlık taraması yapmak için kullanma eğilimindeyken, bu durum ciddi sonuçlar doğurabilir. Basit bir baş ağrısı ile ilgili sorular soran kullanıcılar, yanıltıcı bilgilerle karşılaşarak daha ciddi sağlık sorunları hakkında endişelenebilir. Ancak, bir hastalık teşhisinin laboratuvar testleri ve doktor muayeneleri gibi bir dizi sürecin sonucunda konulması gerektiği unutulmamalıdır. ChatGPT gibi bir sohbet botunun bu tür bir tıbbi değerlendirme yapma yeteneği yoktur.

Psikolojik Destek ve Sınırlar

ChatGPT, bazı kullanıcılar tarafından terapist olarak da kullanılmaya çalışılıyor. Ancak, yapay zekanın empati kapasitesi ve beden dilini anlama yeteneği bulunmamaktadır. Lisanslı terapistler, sağlık alanındaki yasal zorunluluklar doğrultusunda çalışarak bireyleri zararlardan korumaya yönelik tedbirler alırken, ChatGPT'nin böyle bir yetkinliği yoktur. Bu nedenle, ruhsal sağlık konularında profesyonel bir destek almak her zaman daha güvenli bir yol olacaktır.

Sonuç olarak, ChatGPT'nin yeni kuralları, hem kullanıcıların güvenliğini sağlamak hem de yapay zekanın sorumluluklarını minimize etmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Kullanıcılar, bu değişiklikle birlikte, daha fazla bilgi almak için uzmanlara yönlendirilerek, daha sağlıklı ve güvenilir bilgiye ulaşma imkanı bulacaklardır.

