2025'in En Çok Oynanan Oyunları: PUBG Tahtını Kaybetti mi?

2025'in En Çok Oynanan Oyunları: PUBG Tahtını Kaybetti mi?

Yayınlanma
14
2025'in En Çok Oynanan Oyunları: PUBG Tahtını Kaybetti mi?
Okunma Süresi: 3 dk

2025 yılı, PC oyuncuları için rekabetin ve eğlencenin doruk noktalarına ulaştığı bir dönem oldu. Oyun platformlarından elde edilen verilere göre, bu yıl en çok tercih edilen PC oyunları belirlendi. Hem uzun süre popülaritesini koruyan klasik yapımlar hem de yeni çıkan oyunlar, oyuncular arasında dikkat çekiyor. Peki, bu yılın en çok oynanan oyunları arasında PUBG'nin durumu ne?

Counter-Strike 2: Rekabetin Zirvesi

Valve tarafından geliştirilen Counter-Strike 2 (CS2), 27 Eylül 2023 tarihinde Counter-Strike: Global Offensive için ücretsiz bir yükseltme olarak piyasaya sürüldü. Source 2 oyun motorunu kullanan bu taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu, 2025 yılında Steam’de en çok oynanan PC oyunu unvanını elde etti. Eş zamanlı oyuncu sayısının milyonları aşması, rekabetçi FPS türünde liderliğini pekiştirdi.

PUBG: Battle Royale Klasikleri Arasında

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), Krafton tarafından yayınlanan ve Krafton’ın PUBG Studios'u tarafından geliştirilen 2017 yapımı bir battle royale oyunudur. Japon filmi Battle Royale'den ilham alarak tasarlanan oyun, Brendan "PlayerUnknown" Greene'in yaratıcı yönetiminde bağımsız bir yapım haline geldi. Steam'de uzun süre boyunca yüksek eş zamanlı oyuncu sayılarıyla dikkat çekti ve PC oyuncuları arasında en çok tercih edilen battle royale oyunları arasında yer aldı. Ancak 2025 yılı itibarıyla, oyuncu sayısında yaşanan düşüş, PUBG'nin tahtını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Monster Hunter Wilds: Aksiyon Rol Yapma Deneyimi

Capcom'un geliştirdiği ve 28 Şubat 2025'te piyasaya sürülen Monster Hunter Wilds, büyük bir çıkış yaparak 1.3 milyonun üzerinde eş zamanlı oyuncuya ulaştı. 2018 yapımı Monster Hunter: World'ün halefidir ve platformlar arası oyun desteği sunarak geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmektedir. Aksiyon-macera türündeki bu oyun, 2025 yılında Steam üzerinde en güçlü PC lansmanlarından birini gerçekleştirdi.

Black Myth: Wukong: Bağımsız Bir Başarı Hikayesi

Çin merkezli bağımsız stüdyo Game Science tarafından geliştirilen Black Myth: Wukong, 16. yüzyılda yazılan Batı'ya Yolculuk eseri temel alınarak oluşturulmuştur. 2024'te piyasaya sürülmesine rağmen, 2025 yılı boyunca PC oyuncuları arasında yoğun bir şekilde oynanmaya devam etti. Bu oyun, uzun süre Steam’in en çok eş zamanlı oyuncu çeken oyunları arasında yer almayı başardı.

League of Legends: Esport Arenasında Süregelen Başarı

Riot Games'in 27 Ekim 2009'da piyasaya sürdüğü League of Legends, MOBA türünde bir strateji oyunudur. Defense of the Ancients (DotA) haritasından esinlenerek geliştirilen oyun, Sihirdar Vadisi, Taktik Savaşları ve ARAM gibi modlarıyla geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmaktadır. Esports başarısı ve sürekli güncellemeleri sayesinde, PC platformunda hala en çok oynanan oyunlar arasında kendine yer buluyor.

Minecraft: Yaratıcılığın Sınırlarını Zorlayarak

Mojang Studios tarafından geliştirilen Minecraft, 17 Mayıs 2009'da piyasaya sürülen bir sandbox oyunudur. Yıllar içinde farklı platformlara taşınarak dünya çapında büyük bir oyuncu kitlesine ulaşan oyun, yaratıcılığa dayalı oynanışı sayesinde popülaritesini korumaktadır. Minecraft, oyunculara sunduğu özgürlük ile birçok farklı deneyim sunarak, PC oyuncuları arasında hala önemli bir yer edinmiştir.

