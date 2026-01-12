Zecorner Kayserispor'un Antalya Kampı Tamamlandı

Süper Lig takımlarından Zecorner Kayserispor, ikinci devre hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Antalya kampını başarıyla tamamladı. Kamp süresince gerçekleştirilen antrenmanlar ve hazırlık maçları, takımın sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir başlangıç yapmasını hedefliyor. Kayserispor, kampın ardından oyuncularına bir gün izin vererek dinlenmelerini sağladı.

Kamp Detayları ve Performans

Kayserispor, Antalya Belek'te 2 Ocak'ta başlayan kamp sürecinde toplamda 11 gün boyunca çalışmalarını sürdürdü. İlk yarıda topladığı 15 puan ile 16. sırada yer alan takım, bu dönemde eksik bölgelerine takviyeler yapmayı da ihmal etmedi. Kamp süresince iki hazırlık maçı oynayan sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak 6 Ocak'ta Romanya temsilcisi FC Hermannstadt ile karşılaştı ve bu maçta sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Ancak, kampın son günü oynanan ikinci hazırlık maçında Çek Cumhuriyeti'nin SK Artis Brno takımını 3-2 mağlup ederek moral buldu.

Transfer Çalışmaları

Kamp sırasında teknik direktör Radomir Djalovic’in raporu doğrultusunda, takımın ihtiyaç duyduğu mevkiler için transfer hamleleri gerçekleştirildi. Bu bağlamda, Gaziantep FK'dan Semih Güler, Hatayspor'dan Görkem Sağlam ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın genç yeteneği Sam Mather, Kayserispor'un kadrosuna katıldı. Ayrıca, sağ bek pozisyonu için Dinamo Zagreb'den Ronael Pierre-Gabriel ile prensip anlaşması yapıldığı bildirildi. Bu transferler, Kayserispor'un ikinci yarıda daha rekabetçi bir performans sergilemesini hedefliyor.

Gelecek Planları

Kamp sürecinin ardından, Zecorner Kayserispor'un oyuncuları bir gün izin yaptıktan sonra, yarın Kayseri'de Recep Mamur Tesisleri'nde antrenmanlarına devam edecekleri öğrenildi. Bu hazırlıkların, Süper Lig’in ikinci yarısına yönelik stratejilerin belirlenmesi açısından büyük öneme sahip olduğu ifade ediliyor. Takımın, ligdeki konumunu yükseltmek ve hedeflediği puanları toplamak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceği bekleniyor.