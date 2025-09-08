Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Andre Onana Geliyor

Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından yeni kaleci arayışlarını hızlandırdı ve bu süreçte önemli bir adım attı. Bordo-mavili ekip, Manchester United'da forma giyen dünyaca ünlü kaleci Andre Onana ile kiralık olarak anlaştı. Onana'nın kısa süre içinde Türkiye’ye gelmesi ve Fenerbahçe maçı için kadroda yer alması bekleniyor.

Uğurcan Çakır’ın Transferi ve Sonrası

Bordo-mavili takım, milli kalecisi Uğurcan Çakır’ı KDV dahil 33 milyon Euro bonservis bedeli ve 3 milyon Euro bonus karşılığında Galatasaray’a transfer etti. Bu transfer, Trabzonspor’un tarihindeki en yüksek bonservis bedeli olarak kaydedildi. Çakır’ın ayrılığı sonrası ise Trabzonspor, kaleci pozisyonunda yaşanan boşluğu doldurmak amacıyla hızlı bir şekilde arayışlarını sürdürdü.

Andre Onana ile Kiralık Anlaşma

Transfer sürecinde Trabzonspor, Manchester United ile yaptığı görüşmeler sonucunda Andre Onana ile kiralık sözleşme imzaladı. Onana, perşembe günü ailesi ile birlikte Trabzon’a gelmesi planlanıyor. Eğer teknik ekip tarafından uygun görülürse, Fenerbahçe maçı için sahada yer alabilir. Trabzonspor’un Onana için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği ve satın alma opsiyonunun bulunmadığı belirtiliyor.

Andre Onana’nın Kariyeri ve Yetenekleri

Kamerunlu kaleci Andre Onana, 2023 yazında Inter'den 50 milyon Euro karşılığında Manchester United’a transfer olmuştu. İngiliz ekibiyle toplamda 102 maça çıkan Onana, bu süreçte 24 kez kalesini gole kapatmayı başardı. Kariyerine Barcelona altyapısında başlayan Onana, Ajax ve Inter gibi önemli kulüplerde de forma giydi. Ayrıca Kamerun Milli Takımı ile 48 maçta görev alarak uluslararası alanda deneyim kazandı.

Onana’nın Oyun Tarzı ve Özellikleri

Andre Onana, kaleci pozisyonunda sahip olduğu çeşitli yeteneklerle dikkat çekiyor. Ayağını kullanma becerisi, onun pas oyununa aktif katılım sağlamasına olanak tanıyor. Kısa paslarla stoperlere top aktarabilen Onana, gerektiğinde uzun diagonal toplarla da hücumu başlatabilme yeteneğine sahip. Defansif anlamda yüksek bir risk alarak oyun kurmayı tercih eden Onana, ceza sahası dışında da aktif rol alarak takımının savunma çizgisini öne taşıyor.

Refleksleri ve atletik yapısı, onu çizgi üzerinde hızlı hareket eden bir kaleci haline getiriyor. Yakın mesafeden gelen şutlarda etkili olan Onana, zor pozisyonlarda ekstra kurtarışlar yapabilme kapasitesine sahip. Ancak, zaman zaman fazla cesur davranarak top kayıplarına veya hatalı çıkışlara neden olabiliyor. Takım savunmasını yönlendirmedeki özgüveni ve soğukkanlı tavırları ise onun en belirgin özellikleri arasında yer alıyor.

Trabzonspor, yeni kalecisi Andre Onana ile birlikte sezonun geri kalanında elde edilecek sonuçları merakla bekliyor. Onana’nın, Fenerbahçe maçı gibi önemli bir karşılaşmada sergileyeceği performans, takımın sezon hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor.