TBF, Basketbol Süper Ligi Yayın Haklarını Digiturk ile 4 Yıl İçin Yeniledi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayın haklarını 4 yıl süreyle Digiturk ile yeniden anlaşarak elde etti. Bu önemli gelişme, basketbolseverlerin heyecanla beklediği yeni sezon öncesinde duyuruldu. İmza töreni, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri'nin yanı sıra TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri de yer aldı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun Açıklamaları

İmza töreninde ilk sözü alan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun gelişimi açısından önemli bir adım attıklarını belirtti. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği gümüş madalya ile ülkeye büyük bir gurur yaşattığını vurgulayan Türkoğlu, bu başarının Türk basketbolunun doğru bir yolda ilerlediğini gösterdiğini ifade etti. Yeni sezonun heyecanına yönelik de umut dolu mesajlar verdi.

Yayın Haklarının Önemi ve Katkıları

TBF Başkanı Türkoğlu, bu anlaşmanın yalnızca maçların yayınlanmasını değil, aynı zamanda basketbolun değerinin artmasını da sağlayacağını söyledi. “Bu anlaşma, basketbolun marka değerini, oyuncuların emeğini, kulüplerin yatırımlarını ve taraftarların heyecanını artıracaktır. Yayın gelirinin ligimize sağlayacağı katkı, kulüplerimizin kurumsal yapısını destekleyecektir” dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin önümüzdeki 4 sezon boyunca tüm maçlarının canlı yayınlanacağını ve her hafta 2 maçın şifresiz olarak ekranlara geleceğini duyurdu.

Önemli Maçlarla Yeni Sezon Başlıyor

Türkoğlu, iş birliğinin ilk meyvesinin 24 Eylül Çarşamba günü Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi olacağını belirtti. Bu karşılaşma, beIN Sports Haber ekranlarından tüm Türkiye'ye aktarılacak ve yeni sezonun başlangıcını kutlayacaktır. Türkoğlu, bu önemli anlaşmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, 4 yıllık süreçte hem lig hem de yayıncı kuruluş için başarılı bir dönem geçirmeyi umduğunu dile getirdi.

Digiturk İle İş Birliği

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri ise, TBF ile aralarındaki ortaklığı genişletmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Önümüzdeki 4 sezon boyunca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni yayınlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz” diyen Al-Marri, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısının tüm ülkeye ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Ayrıca, basketbolun özel hikayelerini izleyicilere aktarmaya devam edeceklerini de belirtti.

İmzaların atılmasıyla birlikte toplantı sona ererken, taraflar arasında basketbola dair güçlü bir iş birliği temeli atılmış oldu. Bu yeni dönem, Türk basketbolunun daha geniş kitlelere ulaşmasını ve gelişmesini sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.