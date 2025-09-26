TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'nın Konuğu Oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği Spor Masası programına katılarak gündemdeki konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Program, AA'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025'te elde ettiği başarıyı ve gelecek hedeflerini değerlendirdi.

EuroBasket 2025 Başarısı ve Duygular

Türkoğlu, A Milli Takım'ın EuroBasket 2025'te ikinci olmasının ardından kendisini iyi hissettiğini belirtti. "Bu süreç, bizim kolay unutabileceğimiz bir süreç değil," diyen Başkan, takımın gösterdiği performansın ve finalde yaşanan heyecanın önemine vurgu yaptı. "Final maçında son 2 dakikaya kadar öndeydik. Genç oyuncularımızın bu turnuvada kazandığı tecrübe büyük," dedi. Ayrıca, Kasım ayında başlayacak milli maçlarla birlikte takımın bu başarıyı sürdürmesini umduğunu ifade etti.

Tarihsel Başarılar ve Hedefler

Türkoğlu, Türk basketbolunun tarihindeki önemli başarıları hatırlatarak, 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda elde edilen ikinciliklerin, EuroBasket 2025'teki başarıdan daha anlamlı olduğunu söyledi. "Bu yıl başka bir ülkede elde ettiğimiz bu başarı, bizleri daha da gururlandırdı," dedi. Ayrıca, çeyrek final hedefinin önemine değinerek, bu aşamadan sonra diğer takımların seviyesinin eşitleneceğini ve tecrübe kazanmanın kritik olduğunu belirtti.

FIBA Dünya Sıralamasındaki Yükseliş

Türkoğlu, A Milli Takım'ın EuroBasket 2025 sonrasında FIBA dünya sıralamasında 15 basamak birden yükselerek 12. sıraya çıkmasının da önemine değindi. "Turnuvalarda maç kazandıkça sıralamanız yükseliyor," diyen Türkoğlu, bu başarının arkasında takımın teknik ekibi ve sporcularının azimli çalışmalarının yattığını vurguladı.

Genç Yetenekler ve Gelecek Vizyonu

Başkan Türkoğlu, genç oyuncuların uzun yıllar A Milli Takım formasıyla Türkiye’yi başarıyla temsil edeceğine inandığını belirtti. Alperen Şengün'ün sahip olduğu yetenek ve liderlik özelliklerinin önemine dikkat çekerken, bu tür yeteneklerin milli takımda yer almasının Türk basketbolu için büyük bir şans olduğunu ifade etti. "Bu takımın bizi uzun yıllar gururla temsil edeceğini düşünüyorum," dedi.

Teknik Ekip ile İleriye Dönük Planlar

TBF Başkanı, Ergin Ataman liderliğindeki teknik ekiple yola devam edeceklerini açıkladı. "Bu jenerasyonla birlikte gelecek nesillerin de başarılı olması gerektiğini düşünüyorum," diyen Türkoğlu, kasım ayında başlayacak Dünya Kupası'na katılım maçlarının önemini vurguladı. "Bu maçlardan güzel sonuçlar alarak 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda ülkemizi gururla temsil etmek istiyoruz," şeklinde konuştu.

2025 Yılı Türk Basketbolunun Zirvesi

Türkoğlu, Türk basketbolunun 2025 yılında zirveye ulaşacağına olan inancını dile getirerek, hem milli takımlar hem de kulüpler düzeyinde önemli başarılar elde edildiğini belirtti. "Bu yıl Avrupa'nın en büyük 4 kupasını kazandık," dedi. Kulüplerin başarılarının yanı sıra, milli takımın EuroBasket 2025'teki performansı da Türk basketbolunun geleceği açısından umut verici.

Geçmiş Başarılarla Karşılaştırma

Son olarak, Hidayet Türkoğlu, EuroBasket 2025 kadrosunu, 2010 Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde eden kadro ile kıyasladı. "Bu çocukların kendi dönemimden de başarılı olmasını çok istiyorum," dedi. Türk basketbolunun geleceği açısından bu neslin büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Bu jenerasyonu 2010 kadrosuna çok benzetiyorum," şeklinde konuştu.