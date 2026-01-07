2026 Araç Muayene Ücreti Ne Kadar Oldu?

2026 yılı itibarıyla Türkiye’de zorunlu araç muayene ücretleri, önemli bir artış göstererek yaklaşık yüzde 25 oranında zamlandı. TÜVTÜRK tarafından belirlenen yeni ücret tarifesi, otomobil muayenesinin 3 bin 288 TL, ağır vasıta araç muayenesinin ise 4 bin 446 TL olarak güncellenmesi ile dikkat çekiyor. Bu değişiklik, araç sahipleri için maliyetleri artırırken, muayene süreçlerinin önemi bir kez daha vurgulanıyor.

Araç Tipine Göre Yeni Ücretler

2026 yılı için belirlenen yeni muayene ücretleri, araç türüne göre farklılık göstermektedir. Hafif araçlar arasında yer alan otomobil, minibüs ve kamyonetlerin muayene ücreti 3 bin 288 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, otobüs, kamyon, çekici ve tanker gibi ağır vasıta araçların muayene ücreti 4 bin 446 TL’ye yükselmiştir. Ayrıca, bu ağır vasıta araçların yola elverişlilik muayenesi için ödenecek tutar ise 2 bin 223 TL olarak açıklanmıştır. İki muayenenin birlikte yapılması durumunda toplam maliyetin 5 bin 557 TL olacağı belirtilmektedir.

Traktör ve Motosikletler İçin Ücretler

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için yeni muayene ücreti 1.674 TL olarak belirlenmiştir. Bu araç gruplarında, yola elverişlilik ve egzoz emisyon ölçümü zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, bu durumun çevresel etkileri göz önünde bulundurulduğunda, yetkililer bu araçların da düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir.

Egzoz Emisyonu Ücreti de Artış Gördü

2026 yılı itibarıyla, araç muayenesinin yanı sıra yapılan egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti de 460 TL olarak güncellenmiştir. Egzoz emisyon ölçümü, çevre kirliliğini azaltmak amacıyla belirli periyotlarla yapılması gereken bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ölçümlerin düzenli olarak yapılması, hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Muayenesiz Araçlara Ceza Artışı

Yeni düzenlemelerle birlikte, muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası da artırılmıştır. 2025 yılında 2 bin 167 TL olan ceza, 2026 yılında 2 bin 719 TL’ye çıkarılmıştır. Yetkililer, bu ceza artışının, trafikte güvenliğin sağlanması ve kazaların önlenmesi adına düzenli muayene yaptırmanın önemini vurgulamak için yapıldığını ifade etmektedir. Araç sahiplerinin, bu uygulamalara uyması, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcıları için kritik bir öneme sahiptir.