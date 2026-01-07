Eski Yalova Valisi Hülya Kaya'nın Yeni Görevine Dair Bilgiler

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Türkiye'nin mülki idare yapısında önemli bir değişiklik gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 57 ilin valisinin görev yeri değiştirilirken, Yalova Valisi Hülya Kaya da yeni bir göreve atanmıştır. Bu durum, kamu yönetimindeki dinamikler açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkmaktadır.

Hülya Kaya Kimdir?

Hülya Kaya, 1974 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya gelmiştir. Kamu yönetimi ve hukuk alanında geniş bir akademik ve mesleki deneyime sahip olan Kaya, kariyerine 1999 yılında mülki idare amirliği mesleğine adım atarak başlamıştır. Uzun yıllar boyunca kaymakamlık, vali yardımcılığı ve büyükşehir belediyelerinde üst düzey yöneticilik gibi kritik pozisyonlarda görev almıştır. Özellikle kamu yönetimi ve hukuku bir arada harmanlayan yaklaşımı, onu mülki idare camiasında farklı kılan unsurlar arasında yer almaktadır.

Eğitim Hayatı ve Akademik Birikimi

Hülya Kaya'nın kariyerini destekleyen en önemli unsurlardan biri, çok yönlü eğitim geçmişidir. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Kaya, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamlamıştır. Uluslararası alanda da kendini geliştiren Kaya, 2000-2001 yıllarında İngiltere'nin Nottingham kentinde yabancı dil ve kamu yönetimi eğitimi almıştır. 2008-2009 yıllarında Portsmouth Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Sığınmacı Politikaları üzerine yüksek lisans yapmış, 2015-2018 yılları arasında ise Sussex Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanında doktorasını tamamlamıştır. Bu akademik birikimi, onun hem saha yönetiminde hem de mevzuat ve politika geliştirme süreçlerinde etkin bir rol oynamasını sağlamıştır.

Kamu Görevleri ve İdari Deneyimi

Kaya, kariyeri boyunca çeşitli kamu görevlerinde bulunmuş ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde önemli roller üstlenmiştir. Konya Altınekin, Çorum Oğuzlar ve Isparta Yenişarbademli ilçelerinde kaymakam vekilliği yapmış, Aksaray Eskil ve Adıyaman Tut ilçelerinde ise kaymakamlık görevini yürütmüştür. Üst düzey idari görevleri arasında 2006-2008 yıllarında Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı, 2009-2010 yıllarında Konya Sarayönü Kaymakamlığı ve 2010-2014 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli üst düzey yöneticilik görevleri bulunmaktadır. 2014 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevine atanmış, 2018-2020 yılları arasında ise İstanbul Vali Yardımcılığı yapmıştır. 27 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Pendik Kaymakamlığı görevini üstlenmiştir.

Yeni Görevine Atanması

Hülya Kaya, son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile birlikte Yalova Valisi olarak yürüttüğü görevinden alınarak "Vali-Mülkiye Başmüfettişi" olarak atanmıştır. Bu atama, Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlüğe girmiştir. Kaya'nın yeni görevi, mülki idare alanındaki deneyim ve birikimini daha geniş bir perspektifte değerlendirme imkanı sunacaktır. Bu değişiklik, kamu yönetimi alanında önemli bir gelişim olarak kaydedilmektedir.