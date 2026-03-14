Real Madrid, Elche'yi Santiago Bernabeu'da Ağırlıyor: Maç Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

İspanya La Liga'nın 28. haftasında önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Şampiyonluk mücadelesinde 63 puanla zirve takibini sürdüren Real Madrid, düşme hattında yer alan Elche'yi Santiago Bernabeu Stadyumu'nda konuk edecek. Bu zorlu mücadele, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi yenerek elde ettiği moral ile sahaya çıkacakken, Elche ise hayati önem taşıyan puanlar peşinde mücadele edecek.

Real Madrid'in Hedefi Nedir?

Real Madrid, bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor ve şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda bulunuyor. Alvaro Arbeloa yönetimindeki ekip, sahasında taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak. Takımda Kylian Mbappe ve Jude Bellingham gibi önemli oyuncuların sakatlık durumları teknik heyeti düşündürse de, Vinicius Junior ve son haftaların formda ismi Arda Güler'in hücumdaki etkinliği, Real Madrid'in en büyük avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.

Real Madrid, Elche karşısında alacağı galibiyetle puanını artırarak, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Taraftarının önünde oynayacak olmaları, oyuncuların motivasyonunu artıracak ve bu zorlu mücadelede onlara destek olacak.

Elche'nin Durumu Nasıldır?

Elche, bu sezon La Liga'da zorlu bir süreçten geçiyor. Eder Sarabia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı takım, 26 puanla 17. sırada yer alıyor ve düşme hattından uzaklaşmak için puanlara ihtiyaç duyuyor. Deplasmanda henüz galibiyet elde edemeyen Elche, Real Madrid karşısında sürpriz yapma amacında. Bu zorlu deplasman, Elche için bir dönüm noktası olabilir.

Elche'nin oyuncuları, Madrid deplasmanından puan çıkararak ligdeki durumlarını düzeltmek için mücadele edecek. Bu nedenle, karşılaşma öncesinde takımın motivasyonu ve stratejisi büyük önem taşıyor.

Maç Detayları ve Yayın Bilgileri

Real Madrid-Elche maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Santiago Bernabeu'daki karşılaşma, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İspanya'nın en üst liginde önemli bir mücadele olarak öne çıkan bu karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç öncesinde her iki takımın muhtemel 11'leri de merak ediliyor. Real Madrid, Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, F Garcia; Valverde, Camavinga, Tchouameni; Güler; Vinicius, Brahim ile sahaya çıkması bekleniyor. Elche ise Dituro; Chust, Affengruber, Petrot; Josan, Febas, Aguado, Valera; Neto; A Silva, Rodriguez ile mücadele edecek.