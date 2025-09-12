Odunpazarı ESOK Rally 2025 Eskişehir'de Başladı

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Odunpazarı ESOK Rally, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi’ndeki açılış seremonisi ile start aldı. Bu yıl uluslararası arenada da dikkat çeken yarış, 94 sporcu ve 47 otomobille gerçekleştiriliyor. Etkinlik, 14 Eylül Pazar günü sona erecek ve toplamda 10 özel etap ile zorlu bir mücadeleye sahne olacak.

Etkinliğin Detayları ve İlk Güne Dair Bilgiler

Odunpazarı ESOK Rally, 2025 Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'nın dokuzuncu ve Türkiye Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağını oluşturuyor. Açılış seremonisinde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bu prestijli organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu dile getirerek, yarışçılara başarılar diledi. Ardından, Kazım Kurt’un verdiği start ile sporcular alandan sırasıyla çıkış yaptı.

Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından düzenlenen organizasyonda, sembolik başlangıcın ardından Kent Ormanı’nda seyirci etabı gerçekleştirildi. Bu etapta, Toksport WRT takımından Buğra Banaz ve Onur Ahıskalı, Skoda Fabia R5 Evo aracıyla 5 dakika 50 saniye ile birinci sırayı elde etti. Team Petrol Ofisi takımından Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre, Hyundai I20n Rally2 ile ikinci, Castrol Ford Team Türkiye’den Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ise Ford Fiesta Rally3 ile üçüncü sırayı tamamladı.

Yarışın İkinci Günü ve Özel Etaplar

Odunpazarı ESOK Rally’nin ikinci günü, 14 Eylül Pazar sabahı saat 09.00’da başlayacak. Yarışçılar, KYK Yapı Kimyasalları (Seklice) etabını iki kez geçtikten sonra, zorlu ralli yarışını Banaz (Eskişehir Kent Ormanı) etabı ile sonlandıracaklar. Toplamda 126,72 kilometre uzunluğundaki bu rally, çeşitli zorluklar ve heyecan dolu etaplarla dolu olacak. Ekipler, saat 10.00’da Petrol Ofisi Maxima (Uluçayır), Remed Assistance (Yukarı Ilıca) ve Espark (Kirazlı Çeşme) etaplarını iki kez geçtikten sonra saat 16.00’da Prof. Fethi Heper Stadyumu’ndaki servis alanında ilk günü tamamlayacaklar.

Yarışta, Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İspanya, Romanya ve İtalya’dan da katılan sporcular yer alıyor. Odunpazarı ESOK Rally, zorlu parkurları ve uluslararası katılımıyla dikkat çekerken, 14 Eylül Pazar günü saat 16.30’da bir alışveriş merkezi önünde düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.