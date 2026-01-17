Dolar
İlbank - Galatasaray Daikin Maçı Ne Zaman? İşte Saat ve Canlı Yayın Bilgisi!
Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan, 16. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Galatasaray Daikin, 17 Ocak'ta başkentte İlbank ile karşı karşıya gelecek. Ligin bu önemli mücadelesi, voleybol tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Maçın detayları ve yayın bilgileri ise voleybolseverler için oldukça önemli bir konu haline geldi.

Maç Bilgileri: Saat, Salon ve Canlı Yayın

Galatasaray Daikin ve İlbank arasındaki karşılaşmanın programı şu şekilde belirlenmiştir: Maç, 17 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak. Voleybolseverler, bu zorlu mücadeleyi TVF Ziraat Bankkart Vestel Voleybol Salonu'nda takip edebilecek. Ayrıca, karşılaşma TVF Voleybol TV (YouTube) platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak, böylece izleyiciler evlerinden maç heyecanını yaşayabilecek.

İki Takımın Son Durumu

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki performansları dikkat çekiyor. Galatasaray Daikin, geçtiğimiz hafta kendi sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, takımın moral bulmasını sağladı. Öte yandan, İlbank ise son haftada Eczacıbaşı Dynavit'e karşı 3-0'lık bir mağlubiyet alarak zorlu bir süreçten geçti. Bu durumda, her iki takımın da karşılaşmaya nasıl bir performansla çıkacağı merak ediliyor.

Gözler 21 Ocak'taki Derbiye Çevrildi

Galatasaray Daikin, İlbank ile yapacağı maçın ardından, 21 Ocak Çarşamba günü ligin 17. haftasında dev bir karşılaşmaya daha çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçta TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Vakıfbank'ı konuk edecek. Bu derbi, takımların sezon performansı açısından büyük önem taşıyor ve voleybolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. İlbank karşılaşması, Galatasaray Daikin'in ligin gidişatı açısından ne denli önemli olduğunun bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

