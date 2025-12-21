Galatasaray - Kasımpaşa Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında, Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 20.00’de RAMS' Park Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu önemli mücadele, hem takımların ligdeki konumları açısından kritik bir öneme sahip. Maçın hakemi Alper Akarsu olarak belirlendi. Akarsu'nun yardımcı hakemlik görevini Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz üstlenecek. Ayrıca, mücadelede dördüncü hakem olarak Muhammet Ali Metoğlu görev alacak.

VAR Hakemi ve Yardımcıları

Galatasaray - Kasımpaşa maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Sarper Barış Saka görev yapacak. Saka, VAR sisteminin işleyişini denetleyecek ve oyunun adil bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunacak. VAR uygulamalarında sıkça karşılaşılan kritik anlarda, Saka'nın kararları büyük önem taşırken, ona yardımcı olarak Ceyhun Sesigüzel görev alacak. Bu ikili, maçın sonucunu etkileyebilecek önemli durumların doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak.

Maçın Önemi

Galatasaray ve Kasımpaşa arasındaki bu karşılaşma, her iki takım için de ligde kalma mücadelesi açısından büyük bir fırsat sunuyor. Galatasaray, ev sahibi avantajıyla galip gelmek isterken, Kasımpaşa ise deplasmanda alacağı bir galibiyetle puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bu bağlamda, hakem kararları ve VAR uygulamaları, maçın seyrini belirleyici bir rol oynayabilir.