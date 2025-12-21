Dolar
42,8044 %0.17
Euro
50,1756 %-0.07
Gram Altın
5.972,23 % 0,28
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Galatasaray - Kasımpaşa Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Galatasaray - Kasımpaşa Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Galatasaray - Kasımpaşa Maçının VAR Hakemi Belli Oldu
Okunma Süresi: 1 dk

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında, Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 20.00’de RAMS' Park Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu önemli mücadele, hem takımların ligdeki konumları açısından kritik bir öneme sahip. Maçın hakemi Alper Akarsu olarak belirlendi. Akarsu'nun yardımcı hakemlik görevini Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz üstlenecek. Ayrıca, mücadelede dördüncü hakem olarak Muhammet Ali Metoğlu görev alacak.

VAR Hakemi ve Yardımcıları

Galatasaray - Kasımpaşa maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Sarper Barış Saka görev yapacak. Saka, VAR sisteminin işleyişini denetleyecek ve oyunun adil bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunacak. VAR uygulamalarında sıkça karşılaşılan kritik anlarda, Saka'nın kararları büyük önem taşırken, ona yardımcı olarak Ceyhun Sesigüzel görev alacak. Bu ikili, maçın sonucunu etkileyebilecek önemli durumların doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak.

Maçın Önemi

Galatasaray ve Kasımpaşa arasındaki bu karşılaşma, her iki takım için de ligde kalma mücadelesi açısından büyük bir fırsat sunuyor. Galatasaray, ev sahibi avantajıyla galip gelmek isterken, Kasımpaşa ise deplasmanda alacağı bir galibiyetle puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bu bağlamda, hakem kararları ve VAR uygulamaları, maçın seyrini belirleyici bir rol oynayabilir.

#Galatasaray
156 Yerel Eylem Grubuna 2,2 Milyar Lira Hibe Desteği
156 Yerel Eylem Grubuna 2,2 Milyar Lira Hibe Desteği
#Ekonomi / 21 Aralık 2025
Ali Koç’tan Sadettin Saran’a Destek: “Her Daim Fenerbahçe’nin Yanındayız”
Ali Koç’tan Sadettin Saran’a Destek: “Her Daim Fenerbahçe’nin Yanındayız”
#Gündem / 21 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Liverpool’da Buzlar Eridi: Mohamed Salah Takım Arkadaşlarından Özür Diledi
Liverpool’da Buzlar Eridi: Mohamed Salah Takım Arkadaşlarından Özür Diledi
Spor
Pep Guardiola'dan Ayrılık İddiaları Sonrası İlk Açıklama
Pep Guardiola'dan Ayrılık İddiaları Sonrası İlk Açıklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Toplantısına Gidiyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Toplantısına Gidiyor
Süper Model Gisele Bündchen, Jiu-Jitsu Eğitmeni Joaquim Valente ile Evlendi
Süper Model Gisele Bündchen, Jiu-Jitsu Eğitmeni Joaquim Valente ile Evlendi
Kasten Öldürme Suçundan Tutuklanan Güllü'nün Kızı Cezaevinde İlk Kez Konuştu
Kasten Öldürme Suçundan Tutuklanan Güllü'nün Kızı Cezaevinde İlk Kez Konuştu
Polisten Kaçan Otomobil Ters Yönde Çarptı, 5 Ölü
Polisten Kaçan Otomobil Ters Yönde Çarptı, 5 Ölü
Eski Milletvekilinden Sadettin Saran Hakkında Önemli Açıklama
Eski Milletvekilinden Sadettin Saran Hakkında Önemli Açıklama
2025 Ziraat Bankası Emekli Promosyon Ödemesi Ne Kadar?
2025 Ziraat Bankası Emekli Promosyon Ödemesi Ne Kadar?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft