Galatasaray, Bodo/Glimt Maçında 3 Puan Peşinde

Galatasaray, Bodo/Glimt Maçında 3 Puan Peşinde

14
14
Abone Ol google news
Galatasaray, Bodo/Glimt Maçında 3 Puan Peşinde
Okunma Süresi: 2 dk

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımını konuk edecek. Müsabaka, 19.45'te RAMS Park'ta başlayacak ve İngiliz hakem Michael Oliver tarafından yönetilecek. Bu maçı izlemek isteyenler için TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı yayın yapılacak.

İki Takımın Durumu

Galatasaray, Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 36 takımlı lig aşamasına doğrudan katılan takımlardan biri olarak mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvanın ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a karşı 5-1'lik ağır bir yenilgi alarak kötü bir başlangıç yapmıştı. Ancak, ikinci maçında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek moral bulmayı başardı. Bu sonuçlar, Galatasaray'ın gruptaki geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Öte yandan, Bodo/Glimt ise Norveç 1. Futbol Ligi'nin son şampiyonu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan giriş yaptı. Bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı iç sahada 5-0 yenerek dikkatleri üzerine çekti, ancak deplasmanda 2-1'lik mağlubiyetle bu avantajı bir nebze kaybetti. Bodo/Glimt, lig aşamasında ilk iki maçını Çekya'nın Slavia Prag ve İngiltere'nin Tottenham ile 2-2 berabere tamamlayarak şu anda 2 puanla 24. sırada yer alıyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray'ın muhtemel kadrosu Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper ve Osimhen'den oluşuyor. Bodo/Glimt'in ise Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge ve Hogh ile sahada yer alması bekleniyor.

Galatasaray, bu kritik maçta hem puan durumunu iyileştirmek hem de Avrupa'daki iddiasını sürdürmek adına önemli bir fırsat yakalayacak. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bu karşılaşma, her iki takım için de zorlu bir mücadele olacağı öngörülüyor.

