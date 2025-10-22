Gupse Özay Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında? Hangi Projelerde Yer Aldı?

Türk televizyon ve sinemasında kendine has bir yer edinen Gupse Özay, oyunculuk kariyerinin yanı sıra senaristlik ve yönetmenlik becerileriyle de dikkat çekiyor. İzleyicilerin gönlünde taht kurmuş olan Özay, kariyer yolculuğunda birçok önemli projede yer alarak adını duyurmuştur. Peki, Gupse Özay kimdir ve hangi projeleriyle tanınmaktadır? İşte merak edilen detaylar.

Gupse Özay'ın Hayatı ve Kariyeri

Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çerkes kökenli bir ailenin en küçük çocuğu olan Özay, Ege Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine reklam yazarlığı yaparak başlayan Özay, 2012 yılında Gülse Birsel'in yazıp yönettiği "Yalan Dünya" dizisinde canlandırdığı Nurhayat karakteri ile geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaya başlamıştır. Bu dizi, onun kariyerinde bir dönüm noktası olmuştur.

Öne Çıkan Projeleri

Gupse Özay, 2014 yılında kendi senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Deliha" filmi ile sinema dünyasına adım atmıştır. Bu film, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu geri dönüşler almış ve Özay’ın kariyerinde önemli bir yer edinmiştir. Ardından "Küçük Esnaf" ve "Görümce" gibi projelerde de başrol oynamış, bu sayede oyunculuk yeteneklerini daha geniş bir kitleye ulaştırmıştır. Özay’ın dikkat çeken diğer projeleri arasında "Kardeş Payı" ve "Jet Sosyete" gibi televizyon dizileri de bulunmaktadır.

Özel Hayatı

Özay, 2020 yılında ünlü oyuncu Barış Arduç ile evlenmiştir. Çift, 9 Eylül 2022 tarihinde kızları Jan Asya'yı dünyaya getirerek aile hayatına adım atmıştır. Gupse Özay’ın özel hayatı, kariyerinin yanı sıra takipçileri tarafından da yakından izlenmektedir.

Yeni Animasyon Projesi: Gupi

Gupse Özay, 31 Ekim 2025'te Netflix'te yayınlanacak olan ilk animasyon projesi "Gupi" ile karşımıza çıkacak. Senaristliğini ve başrol seslendirmesini üstlendiği bu çocuk-aile dizisi, Nu Animasyon tarafından üretildi. "Gupi", ailesiyle birlikte yeni bir apartmana taşınan enerjik bir kızın, komşularıyla olan dostlukları ve yaşadığı maceraları konu almaktadır. Projenin seslendirme kadrosunda Dora Kaplan, Rüzgar Özacun, Ayris Kaplan, Ebru Saçar gibi isimler yer almaktadır. Özay, baş karakter Gupi'nin yanı sıra birçok farklı sesi canlandırarak dizinin mizahi ve özgün havasını güçlendirmektedir.

Gupse Özay, hem oyunculuk hem de senaristlik alanındaki başarılarıyla Türk televizyon ve sinemasının önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Yeni animasyon projesi "Gupi", ailecek izlenebilecek sıcak ve eğlenceli bir deneyim sunmayı hedeflemektedir.