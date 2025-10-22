Dolar
41,9841 %0,24
Euro
48,7729 %0,45
Gram Altın
5.474,49 % -1,67
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Gupse Özay Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında? Hangi Projelerde Yer Aldı?

Gupse Özay Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında? Hangi Projelerde Yer Aldı?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Gupse Özay Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında? Hangi Projelerde Yer Aldı?
Okunma Süresi: 2 dk

Türk televizyon ve sinemasında kendine has bir yer edinen Gupse Özay, oyunculuk kariyerinin yanı sıra senaristlik ve yönetmenlik becerileriyle de dikkat çekiyor. İzleyicilerin gönlünde taht kurmuş olan Özay, kariyer yolculuğunda birçok önemli projede yer alarak adını duyurmuştur. Peki, Gupse Özay kimdir ve hangi projeleriyle tanınmaktadır? İşte merak edilen detaylar.

Gupse Özay'ın Hayatı ve Kariyeri

Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çerkes kökenli bir ailenin en küçük çocuğu olan Özay, Ege Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine reklam yazarlığı yaparak başlayan Özay, 2012 yılında Gülse Birsel'in yazıp yönettiği "Yalan Dünya" dizisinde canlandırdığı Nurhayat karakteri ile geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaya başlamıştır. Bu dizi, onun kariyerinde bir dönüm noktası olmuştur.

Öne Çıkan Projeleri

Gupse Özay, 2014 yılında kendi senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Deliha" filmi ile sinema dünyasına adım atmıştır. Bu film, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu geri dönüşler almış ve Özay’ın kariyerinde önemli bir yer edinmiştir. Ardından "Küçük Esnaf" ve "Görümce" gibi projelerde de başrol oynamış, bu sayede oyunculuk yeteneklerini daha geniş bir kitleye ulaştırmıştır. Özay’ın dikkat çeken diğer projeleri arasında "Kardeş Payı" ve "Jet Sosyete" gibi televizyon dizileri de bulunmaktadır.

Özel Hayatı

Özay, 2020 yılında ünlü oyuncu Barış Arduç ile evlenmiştir. Çift, 9 Eylül 2022 tarihinde kızları Jan Asya'yı dünyaya getirerek aile hayatına adım atmıştır. Gupse Özay’ın özel hayatı, kariyerinin yanı sıra takipçileri tarafından da yakından izlenmektedir.

Yeni Animasyon Projesi: Gupi

Gupse Özay, 31 Ekim 2025'te Netflix'te yayınlanacak olan ilk animasyon projesi "Gupi" ile karşımıza çıkacak. Senaristliğini ve başrol seslendirmesini üstlendiği bu çocuk-aile dizisi, Nu Animasyon tarafından üretildi. "Gupi", ailesiyle birlikte yeni bir apartmana taşınan enerjik bir kızın, komşularıyla olan dostlukları ve yaşadığı maceraları konu almaktadır. Projenin seslendirme kadrosunda Dora Kaplan, Rüzgar Özacun, Ayris Kaplan, Ebru Saçar gibi isimler yer almaktadır. Özay, baş karakter Gupi'nin yanı sıra birçok farklı sesi canlandırarak dizinin mizahi ve özgün havasını güçlendirmektedir.

Gupse Özay, hem oyunculuk hem de senaristlik alanındaki başarılarıyla Türk televizyon ve sinemasının önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Yeni animasyon projesi "Gupi", ailecek izlenebilecek sıcak ve eğlenceli bir deneyim sunmayı hedeflemektedir.

#Gupse Özay Kimdir?
MHP İlçe Başkanı Celalettin Yarol'dan Zafer Partisi'ne Suç Duyurusu
MHP İlçe Başkanı Celalettin Yarol'dan Zafer Partisi'ne Suç Duyurusu
#Politika / 22 Ekim 2025
Sena Şener Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?
Sena Şener Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?
#Magazin / 22 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Adıyaman'da Paleolitik Döneme Ait Kaya Resimleri Su Altında Görüntülendi
Adıyaman'da Paleolitik Döneme Ait Kaya Resimleri Su Altında Görüntülendi
Gündem
Geleceğe Nefes Fidan Bağışı Ücretli Mi? Fidan Dikimi Ne Zaman Yapılacak?
Geleceğe Nefes Fidan Bağışı Ücretli Mi? Fidan Dikimi Ne Zaman Yapılacak?
Ay Sırlarını Açıyor: Çin'in Keşif Aracı Örneklerinde İlginç Bulgular Elde Edildi
Ay Sırlarını Açıyor: Çin'in Keşif Aracı Örneklerinde İlginç Bulgular Elde Edildi
RAMS Global ile Fenerbahçe Basketbol Takımı Arasında Sponsorluk Anlaşması
RAMS Global ile Fenerbahçe Basketbol Takımı Arasında Sponsorluk Anlaşması
Mısır'dan Türkiye'ye LNG Sevkiyatı Gerçekleşti
Mısır'dan Türkiye'ye LNG Sevkiyatı Gerçekleşti
Sinem Yıldız Kimdir? Beyaz Magazin Sunucusunun Sağlık Durumu Gündemde
Sinem Yıldız Kimdir? Beyaz Magazin Sunucusunun Sağlık Durumu Gündemde
Küresel Zorluklara Karşı Türkiye’den Güçlü Yanıt: 16. Boğaziçi Zirvesi Başlıyor
Küresel Zorluklara Karşı Türkiye’den Güçlü Yanıt: 16. Boğaziçi Zirvesi Başlıyor
Elit Andaç Çam Kimdir? Bahar Dizisinin Çağla'sı Nereli? Kariyer Özeti
Elit Andaç Çam Kimdir? Bahar Dizisinin Çağla'sı Nereli? Kariyer Özeti
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft