Can Kızıltuğ Kimdir? Bahar Dizisinin Yusuf'u Can Kızıltuğ Kaç Yaşında, Nereli, Kariyeri?

Bahar dizisinde canlandırdığı Yusuf karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Can Kızıltuğ, çok yönlü bir sanatçı olarak hem müzik hem de oyunculuk alanında kendine sağlam bir yer edinmiştir. İzmir doğumlu olan Kızıltuğ, genç yaşlarda sahne ile tanışarak sanat kariyerine adım atmıştır. Peki, Can Kızıltuğ kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir ve kariyeri hakkında neler bilinmektedir? Bu soruların yanıtları ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor.

Can Kızıltuğ Kimdir?

Can Kızıltuğ, 10 Aralık 1994 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Müzisyen, şarkıcı, sinema ve dizi oyuncusu olarak sanatın çeşitli alanlarında üretim yapan bir isimdir. Sanat yolculuğuna küçük yaşlarda müzikle başlayan Kızıltuğ, eğitim hayatını da bu alanda şekillendirmiştir. Liseyi İzmir Buca'daki Işılay Saygın Güzel Sanatlar ve Anadolu Lisesi'nde müzik bölümünde tamamlamış, ardından İstanbul'a taşınarak sahne sanatlarına yönelmiştir. 2013 yılında İstanbul Beykent Üniversitesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nı kazanarak tiyatro eğitimi almaya başlamış ve oyunculuk yeteneklerini geliştirmiştir.

Kariyeri

Kızıltuğ'un kariyeri müzik ve oyunculuk alanlarında paralel bir şekilde ilerlemiştir. 2016 yılında GZone'un "Rainbow Anthems" projesinde yer alarak profesyonel müzik hayatına adım atmış, ardından 2017 yılında yayımlanan "Ateş Ediyor" adlı single çalışmasıyla dikkat çekmiştir. Aynı dönemde oyunculuk kariyerine de yönelerek popüler dizilerde rol almaya başlamıştır. Can Kızıltuğ, hem ekran hem de müzik dünyasında kendine özgü bir yer edinmiş olup, üretkenliği ile dikkat çekmektedir.

Can Kızıltuğ Kaç Yaşında ve Nereli?

Can Kızıltuğ, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. İzmir doğumlu olan sanatçı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamlamıştır. Sanat eğitimine İzmir'in Buca ilçesindeki Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik bölümünde başlamış ve lise sonrası İstanbul'a taşınarak oyunculuk eğitimine yönelmiştir. İzmir'de geçen çocukluk ve gençlik yılları, onun müzik ve sahne sanatlarına olan ilgisinin temelini oluşturmuştur.

Başarıları ve Projeleri

Can Kızıltuğ'un oyunculuk kariyeri, 2017 yılında rol aldığı "Çukur" dizisi ile başlamıştır. Bu ilk deneyimi sonrası, 2019 yılında "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde yer alarak daha geniş kitleler tarafından tanınmıştır. 2023 yılı ise Kızıltuğ için oldukça üretken geçmiştir; bu yıl içinde hem "Komutan" adlı sinema filminde oynamış hem de "Dönence" dizisinde izleyiciyle buluşmuştur. Bu projeler, onun oyunculuk kariyerindeki çeşitliliği ve gelişimini yansıtmaktadır.

Müziğe lise yıllarında başlayan Kızıltuğ, profesyonel anlamda ilk çıkışını 2016 yılında GZone'un "Rainbow Anthems" adlı projede yer alarak yapmıştır. Bu projede, Atiye Deniz'in "Maazallah" şarkısında dikkat çeken vokaliyle beğeni kazanmıştır. 2017 yılında ise ilk solo çalışması olan "Ateş Ediyor" adlı single'ı yayınlamıştır. Sözü ve müziği Murat Güneş'e, düzenlemesi Catwork'e ait olan şarkı, Sony Music etiketiyle yayımlanmış ve klibi dijital platformlarda yer bulmuştur.

Can Kızıltuğ, müzik ve oyunculuk kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdürerek gelecekte de yeni projelerle izleyici ve dinleyicileriyle buluşmayı hedeflemektedir. Hem müzikal yetenekleri hem de oyunculuk performansları ile dikkat çeken Kızıltuğ, sanat hayatına yön vermeye devam etmektedir.