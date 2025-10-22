Dolar
41,9879 %0,23
Euro
48,6388 %0,44
Gram Altın
5.420,57 % -2,64
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor RAMS Global ile Fenerbahçe Basketbol Takımı Arasında Sponsorluk Anlaşması

RAMS Global ile Fenerbahçe Basketbol Takımı Arasında Sponsorluk Anlaşması

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
RAMS Global ile Fenerbahçe Basketbol Takımı Arasında Sponsorluk Anlaşması
Okunma Süresi: 3 dk

RAMS Global, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile forma göğüs sponsorluk anlaşması imzaladı. Ayrıca, Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımı için de isim ve forma göğüs sponsorlukları gerçekleştirilecek. Bu önemli iş birliği, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen bir imza töreni ile duyuruldu.

İmza Törenine Katılanlar

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, RAMS Global İcra Kurulu Üyesi Erdal Seyhan, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Genel Menajeri Derya Yannier ve takımların oyuncuları Arturs Zagars ile Mehmet Ersin Erfa'nın katıldığı tören, Fenerbahçe'nin basketbol alanındaki güçlü vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Cem Ciritçi: Güçlü Bir Ortaklık

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, anlaşmanın önemine vurgu yaparak, "Bu iş birliği benim için bir görevden öte, gönül bağımın yansımasıdır. RAMS logosu, EuroLeague maçlarında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın giyeceği formanın sağ göğüs kısmında yer alacaktır. Bu anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Derya Yannier: Gençlere Önemli Bir Mesaj

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Derya Yannier ise yaptığı açıklamada, kulübün mali sürdürülebilirliğini geliştirme hedefini vurguladı. Yannier, "Bu kulübün basketboldaki hedefi her zaman sahada şampiyonluk peşinde koşmak. Bu anlamda RAMS Global ile olan iş birliğimiz, gençlerin profesyonel olarak gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Erdal Seyhan: Türk Basketboluna Destek

RAMS Global İcra Kurulu Üyesi Erdal Seyhan, bu sponsorluk anlaşmasının Türk basketbolu için yeni bir gelişme olduğunu belirtti. Seyhan, "Fenerbahçe gibi köklü bir kulüple iş birliği yapmak büyük bir gurur. Gençlere yapılacak yatırımın toplumsal gelişim açısından önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Sponsorluk Anlaşmasının Geleceği

Cem Ciritçi, ilerleyen dönemlerde farklı branşlarda da destek vermek için çalışmalara hız vereceklerini ifade etti. "Eksik kalan alanlarda hızlıca harekete geçiyoruz. RAMS'ın, hem basketbol hem de futbol branşlarında desteklerini sürdüreceği yönünde niyetleri var" şeklinde konuştu. Erdal Seyhan da, "Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere iş birliğimizi genişletmek için hazırız" dedi.

Gelecek Hedefler

Derya Yannier, EuroLeague'de yeniden Final Four'a kalmayı hedeflediklerini ifade etti. "İçinde bulunduğumuz ligde zorluklar var ama bu yıl da kupalar kazanmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Cem Ciritçi ise, düşük doluluk oranlarının kabul edilemez olduğunu ve bu konuda kısa zamanda bir açıklama yapacaklarını belirtti.

İmza töreninin ardından, katılımcılar arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirilerek, iş birliğinin başlangıcı kutlandı.

#Basketbol
#Etkinlik
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Beko
#Fenerbahçe Koleji
#Finans
#Spor
Mısır'dan Türkiye'ye LNG Sevkiyatı Gerçekleşti
Mısır'dan Türkiye'ye LNG Sevkiyatı Gerçekleşti
#Ekonomi / 22 Ekim 2025
Adıyaman'da Paleolitik Döneme Ait Kaya Resimleri Su Altında Görüntülendi
Adıyaman'da Paleolitik Döneme Ait Kaya Resimleri Su Altında Görüntülendi
#Gündem / 22 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Toprak Razgatlıoğlu: "Hedefimiz Her Zaman Kazanmak ve Şampiyonluk Elde Etmek"
Toprak Razgatlıoğlu: "Hedefimiz Her Zaman Kazanmak ve Şampiyonluk Elde Etmek"
Spor
Fenerbahçe-Stuttgart Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu
Fenerbahçe-Stuttgart Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu
Geleceğe Nefes Fidan Bağışı Ücretli Mi? Fidan Dikimi Ne Zaman Yapılacak?
Geleceğe Nefes Fidan Bağışı Ücretli Mi? Fidan Dikimi Ne Zaman Yapılacak?
Sinem Yıldız Kimdir? Beyaz Magazin Sunucusunun Sağlık Durumu Gündemde
Sinem Yıldız Kimdir? Beyaz Magazin Sunucusunun Sağlık Durumu Gündemde
Küresel Zorluklara Karşı Türkiye’den Güçlü Yanıt: 16. Boğaziçi Zirvesi Başlıyor
Küresel Zorluklara Karşı Türkiye’den Güçlü Yanıt: 16. Boğaziçi Zirvesi Başlıyor
Elit Andaç Çam Kimdir? Bahar Dizisinin Çağla'sı Nereli? Kariyer Özeti
Elit Andaç Çam Kimdir? Bahar Dizisinin Çağla'sı Nereli? Kariyer Özeti
İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Düşmeye Devam Ediyor
İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Düşmeye Devam Ediyor
AFAD 1250 Sözleşmeli Personel Alımı Detayları
AFAD 1250 Sözleşmeli Personel Alımı Detayları
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft