Geleceğe Nefes Fidan Bağışı Ücretli Mi? Fidan Dikimi Ne Zaman Yapılacak?

Geleceğe Nefes kampanyası, ülke genelinde ağaçlandırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yeşil Vatan Seferberliği çerçevesinde fidan sahiplenmeye teşvik etmek için sosyal medya platformlarından çağrıda bulundu. Bu bağlamda, fidan bağışının nasıl yapılacağı ve maliyetinin ne olacağı merak ediliyor.

Fidan Dikimi Ne Zaman Gerçekleşecek?

Geleceğe Nefes fidan dikimi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde gerçekleştirilecek. Bu özel gün, ağaçlandırma bilincini artırmak ve çevre koruma konusundaki hassasiyeti pekiştirmek amacıyla önemli bir fırsat sunmaktadır. Proje, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir ve her ilde fidan bağışı kabul edilmektedir.

Fidan Bağışı Nasıl Yapılır?

Fidan bağışı yapmak isteyenler, gelecegenefes.gov.tr adresi üzerinden bağış işlemlerini gerçekleştirebilirler. Web sitesindeki bağışlar sekmesinden, istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmak gerekmektedir. Bağış işlemleri, sanal kart kullanmadan kredi veya banka kartı ile güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. 2025 yılı için belirlenen fidan ücreti 70 Türk Lirasıdır. Bağışlanan fidanlar, seçilen ilde dikim işlemi için kullanılacaktır. Ayrıca, bağış miktarı konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır; istenildiği kadar fidan bağışı yapılabilir.

Geleceğe Nefes Kampanyası Hakkında Daha Fazla Bilgi

Geleceğe Nefes kampanyası, 2023 yılında 550 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefiyle yola çıkmıştır. Bu çabanın temel amacı, Türkiye’nin yeşil alanlarını artırmak ve çevreye duyarlı bir gelecek inşa etmektir. Fidan bağışları, bu hedefe ulaşmak için önemli bir katkı sağlamaktadır. Vatandaşlar, fidan bağışı yaparak hem çevresel sürdürülebilirliğe destek olabilir hem de gelecekte daha yeşil bir Türkiye için katkıda bulunmuş olurlar.

Fidan bağışı ile ilgili daha fazla bilgi almak ve bağış yapmak için Geleceğe Nefes resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.