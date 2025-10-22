Dolar
41,9879 %0,23
Euro
48,6388 %0,44
Gram Altın
5.420,57 % -2,64
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Geleceğe Nefes Fidan Bağışı Ücretli Mi? Fidan Dikimi Ne Zaman Yapılacak?

Geleceğe Nefes Fidan Bağışı Ücretli Mi? Fidan Dikimi Ne Zaman Yapılacak?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Geleceğe Nefes Fidan Bağışı Ücretli Mi? Fidan Dikimi Ne Zaman Yapılacak?
Okunma Süresi: 2 dk

Geleceğe Nefes kampanyası, ülke genelinde ağaçlandırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yeşil Vatan Seferberliği çerçevesinde fidan sahiplenmeye teşvik etmek için sosyal medya platformlarından çağrıda bulundu. Bu bağlamda, fidan bağışının nasıl yapılacağı ve maliyetinin ne olacağı merak ediliyor.

Fidan Dikimi Ne Zaman Gerçekleşecek?

Geleceğe Nefes fidan dikimi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde gerçekleştirilecek. Bu özel gün, ağaçlandırma bilincini artırmak ve çevre koruma konusundaki hassasiyeti pekiştirmek amacıyla önemli bir fırsat sunmaktadır. Proje, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir ve her ilde fidan bağışı kabul edilmektedir.

Fidan Bağışı Nasıl Yapılır?

Fidan bağışı yapmak isteyenler, gelecegenefes.gov.tr adresi üzerinden bağış işlemlerini gerçekleştirebilirler. Web sitesindeki bağışlar sekmesinden, istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmak gerekmektedir. Bağış işlemleri, sanal kart kullanmadan kredi veya banka kartı ile güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. 2025 yılı için belirlenen fidan ücreti 70 Türk Lirasıdır. Bağışlanan fidanlar, seçilen ilde dikim işlemi için kullanılacaktır. Ayrıca, bağış miktarı konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır; istenildiği kadar fidan bağışı yapılabilir.

Geleceğe Nefes Kampanyası Hakkında Daha Fazla Bilgi

Geleceğe Nefes kampanyası, 2023 yılında 550 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefiyle yola çıkmıştır. Bu çabanın temel amacı, Türkiye’nin yeşil alanlarını artırmak ve çevreye duyarlı bir gelecek inşa etmektir. Fidan bağışları, bu hedefe ulaşmak için önemli bir katkı sağlamaktadır. Vatandaşlar, fidan bağışı yaparak hem çevresel sürdürülebilirliğe destek olabilir hem de gelecekte daha yeşil bir Türkiye için katkıda bulunmuş olurlar.

Fidan bağışı ile ilgili daha fazla bilgi almak ve bağış yapmak için Geleceğe Nefes resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

#Geleceğe Nefes
#Seohaber
#Yeşil Vatan Seferberliği
#Geleceğe Nefes Fidan Dikimi
#Fidan Bağışı
Sinem Yıldız Kimdir? Beyaz Magazin Sunucusunun Sağlık Durumu Gündemde
Sinem Yıldız Kimdir? Beyaz Magazin Sunucusunun Sağlık Durumu Gündemde
#Magazin / 22 Ekim 2025
Küresel Zorluklara Karşı Türkiye’den Güçlü Yanıt: 16. Boğaziçi Zirvesi Başlıyor
Küresel Zorluklara Karşı Türkiye’den Güçlü Yanıt: 16. Boğaziçi Zirvesi Başlıyor
#Gündem / 22 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Elit Andaç Çam Kimdir? Bahar Dizisinin Çağla'sı Nereli? Kariyer Özeti
Elit Andaç Çam Kimdir? Bahar Dizisinin Çağla'sı Nereli? Kariyer Özeti
Gündem
İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Düşmeye Devam Ediyor
İstanbul Barajlarındaki Doluluk Oranı Düşmeye Devam Ediyor
AFAD 1250 Sözleşmeli Personel Alımı Detayları
AFAD 1250 Sözleşmeli Personel Alımı Detayları
2025 İstanbul Maratonu Ne Zaman? Hangi Yollar Kapalı Olacak?
2025 İstanbul Maratonu Ne Zaman? Hangi Yollar Kapalı Olacak?
Ümit Dikbayır Kimdir, Hangi Partiden? Hayatı ve Biyografisi Araştırılıyor
Ümit Dikbayır Kimdir, Hangi Partiden? Hayatı ve Biyografisi Araştırılıyor
Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda 2026 Bütçe Teklifini Değerlendirdi
Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda 2026 Bütçe Teklifini Değerlendirdi
Ayşe Boyner Bebek Sevinci Yaşıyor: Oğluna Rafael Rumi Adını Verdi
Ayşe Boyner Bebek Sevinci Yaşıyor: Oğluna Rafael Rumi Adını Verdi
iOS 26.1 Beta 4 Yayınlandı: Liquid Glass Tasarımında Önemli Değişiklik
iOS 26.1 Beta 4 Yayınlandı: Liquid Glass Tasarımında Önemli Değişiklik
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft