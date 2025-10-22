Mısır'dan Türkiye'ye LNG Sevkiyatı Gerçekleşti

Mısır, Türkiye'ye önemli bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatı gerçekleştirdi. Mısır Petrol Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 150 bin metreküp LNG, Fransız petrol şirketi TotalEnergies tarafından taşınarak Türkiye'ye ulaştırıldı. Bu sevkiyat, Mısır'ın ekim ayında Türkiye'ye yaptığı ikinci LNG yüklemesi olma özelliğini taşıyor.

LNG İhtiyacında Artan Talep

Dünya genelinde enerji talebinin artması ve doğal gazın stratejik önemi, ülkeler arasında LNG ticaretini artırıyor. Türkiye, enerji güvenliğini sağlamak amacıyla LNG ithalatını çeşitlendirmeye devam ederken, Mısır gibi ülkeler de ihracat fırsatlarını değerlendirmekte. Mısır, son yıllarda LNG üretiminde önemli bir oyuncu haline geldi ve bu durum, Türkiye ile olan ticari ilişkilerini güçlendiriyor.

Fransız Şirketin Rolü ve Taşıma Süreci

Fransız petrol şirketi TotalEnergies'in, Mısır'dan Türkiye'ye yapılan LNG taşımacılığındaki rolü dikkat çekiyor. Enerji sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan TotalEnergies, Mısır'ın doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesinde önemli katkılarda bulundu. LNG'nin taşınması sürecinde güvenlik ve verimlilik, uluslararası standartlara uygun olarak sağlanıyor.

Mısır-Türkiye Enerji İlişkileri

Mısır ile Türkiye arasındaki enerji iş birliği, her iki ülkenin de enerji stratejileri açısından büyük önem taşıyor. Mısır, zengin doğal gaz rezervleriyle dikkat çekerken, Türkiye ise enerji hub'ı olma hedefi doğrultusunda adımlar atıyor. Bu tür sevkiyatlar, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamakta. Ayrıca, bölgedeki enerji dinamikleri üzerinde de etkili bir rol oynamaktadır.

Son sevkiyat ile birlikte, Mısır ve Türkiye arasındaki LNG ticareti daha da pekişmiş oldu. İki ülke, enerji alanında iş birliğini artırarak, gelecekteki projelerde de ortaklık fırsatlarını değerlendirmeyi amaçlıyor.