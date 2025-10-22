Küresel Zorluklara Karşı Türkiye’den Güçlü Yanıt: 16. Boğaziçi Zirvesi Başlıyor

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 16. Boğaziçi Zirvesi, “Küresel Zorluklar; Yeni Gerçeklere Uyum” temasıyla 6-7 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zirve, dünya genelinden iş, ekonomi ve siyaset temsilcilerini bir araya getirerek, Türkiye’nin ekonomik diplomasi alanındaki rolünü pekiştirmeyi amaçlıyor. Sürdürülebilir büyüme, bölgesel iş birlikleri ve yeni yatırım fırsatları konularında küresel diyaloğu yeniden şekillendirme hedefiyle yola çıkan bu etkinlik, önemli bir platform olma özelliğini koruyor.

Türkiye’nin Ekonomik Diplomasi Vizyonuna Katkı

Cengiz Özgencil, Boğaziçi Zirvesi’nin Türkiye'nin ekonomik diplomasi vizyonuna sağladığı katkılara dikkat çekerek, “Zirve, 16 yıldır dünyanın dört bir yanından katılımcıları bir araya getiriyor. Bu sayede Türkiye, bölgesel iş birliklerinin ve yeni yatırımların merkezi konumuna geliyor” dedi. Zirve, uluslararası iş birliklerini derinleştirmeyi ve Türkiye’nin güvenli yatırım limanı imajını güçlendirmeyi hedefliyor.

Küresel Gerçeklere Uyum Teması

Özgencil, zirvenin temasını belirlerken küresel belirsizlik ortamını göz önünde bulundurduklarını ifade etti. “Dünyada ekonomik ve siyasi zorluklar yaşanıyor. Gazze’deki insani kriz, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki karışıklıklar, küresel düzende önemli kırılmalara neden oluyor. Zirvenin ana ekseni, bu durum karşısında ülkelerin nasıl uyum sağlayacağı üzerine kurgulandı” şeklinde konuştu.

Katılımcılar ve Konuşmacılar

Bu yılki zirveye 60’tan fazla ülke temsilcisinin katılması bekleniyor. Eski cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar ve iş insanları arasında 70’e yakın yabancı, 50’ye yakın yerli konuşmacı yer alacak. Sektörel panellerin yanı sıra kadın, sanat ve spor temalı sosyal oturumların da düzenleneceği belirtiliyor. Zirvede, dünya ekonomisinin gidişatı, pandemi sonrası toparlanma süreci ve kripto paraların etkileri gibi önemli konular ele alınacak.

Ticari İş Birlikleri ve Yatırım Potansiyeli

Özgencil, Boğaziçi Zirvesi’nin yalnızca bir fikir alışverişi platformu değil, aynı zamanda uluslararası ticari iş birliklerine zemin hazırladığını vurguladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ürdün, Güney Afrika, Azerbaycan ve Arjantin’den ticari heyetlerin İstanbul’da B2B görüşmeleri yapması planlanıyor. İlk on yılda milyar dolarlık iş anlaşmalarına imza atıldığını belirten Özgencil, son beş yılda ise 700-800 milyon dolarlık iş birliklerinin gerçekleştiğini ifade etti.

Türkiye’nin Yatırım Potansiyeli ve Sektörel Öne Çıkışlar

Cengiz Özgencil, Türkiye’nin yatırım potansiyelinin özellikle hizmet sektörü, turizm, finansal teknolojiler, inşaat, gıda ve tarım alanlarında öne çıktığını belirtti. Türkiye’nin inşaat sektöründeki gücünün dünya genelinde ilk üçte yer aldığını ve altyapı yatırımlarıyla dikkat çektiğini ifade etti. Ayrıca, tarım alanında yeniden bir canlanma dönemine girildiğini ancak iklim değişikliğinin ciddi önlemler gerektirdiğini vurguladı.

Yapay Zeka ve Teknolojik Yenilikler

Bu yılki zirvede yapay zekâya özel beş panel düzenlenecek. Özgencil, yapay zekâ alanında Japonya, Avustralya, Amerika ve Çin’den tanınmış isimlerin katılacağını belirtti. Sağlık, sanayi ve iş dünyası özelinde yapay zekânın dönüştürücü etkisinin tartışılacağı bu oturumlar, zirvenin teknolojik dönüşüm odağını güçlendirecek.

Boğaziçi Zirvesi’nin Gelecek Vizyonu

Özgencil, Boğaziçi Zirvesi’nin bağımsızlık özelliğini vurgulayarak, “16 yıldır kamudan maddi destek almadan, sadece özel sektör sponsorlarının katkısıyla bu organizasyonu sürdürüyoruz. Bu bağımsızlık, güven yaratıyor” dedi. Zirvenin, gelecekte her yıl 100 ülkeyi bir araya getiren, ekonomi ve diplomasiye yön veren bir platform olma hedefiyle ilerlediğini ifade etti. Türkiye’nin ekonomik olarak güçlenmesiyle İstanbul’un küresel ticaretin merkezi olacağına inandığını belirtti.