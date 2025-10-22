Dolar
Adıyaman'da Paleolitik Döneme Ait Kaya Resimleri Su Altında Görüntülendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Atatürk Barajı kıyısında balıkçılar tarafından tesadüfen keşfedilen Paleolitik döneme ait kaya resimleri, bu yıl su altında yapılan incelemelerle yeniden gündeme geldi. Uzun yıllar boyunca su altında kalan bu tarihi eserlerin durumu, bölgeye yönelik ilginin artmasına neden oldu.

Yeniden İnceleme Süreci

Kaya resimlerinin bulunduğu alan, 8 yıl önce kuraklık döneminde baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkmıştı. Ancak bu yıl, Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan su altı incelemeleri, bu tarihi eserlerin daha derinlemesine incelenmesini sağladı. Müze Müdürü Mehmet Alkan, bölgedeki su seviyesinin yeniden yükseldiğini ve bu nedenle kaya resimlerinin durumu hakkında düzenli incelemeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

İncelemelerde Karşılaşılan Zorluklar

Alkan, su altında yapılan incelemelerde kaya resimlerinin üst kısmında midye kabuklarının yerleştiğini ifade etti. Bu durum, görüntü alımını zorlaştırsa da, ekipler ilerleyen süreçte bu kabukların temizlenmesiyle net görüntüler elde etmeyi planlıyor. Alkan, "Yapılacak çalışmalar sonucunda buradaki kaya resimlerinin bir kopyasını müzemizde sergilemeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Tarihi Önemi ve Gelecek Çalışmalar

Paleolitik döneme ait bu kaya resimleri, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor. Adıyaman, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölge olarak, bu tür keşiflerin önemini artırıyor. Gelecek çalışmalarla birlikte, bu tür tarihsel eserlerin korunması ve kamuoyuna tanıtılması hedefleniyor.

Adıyaman'daki bu keşif, bölgedeki tarihsel ve kültürel mirasın korunması adına atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Tarihi eserlerin su altında incelenmesi, yalnızca bölge için değil, aynı zamanda arkeoloji camiası için de büyük bir öneme sahip.

