MHP İlçe Başkanı Celalettin Yarol'dan Zafer Partisi'ne Suç Duyurusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Boğazlıyan İlçe Başkanı Celalettin Yarol, Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Deniz Altıntaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yarol, Altıntaş'ın söz konusu paylaşımlarını ağır hakaret ve tahrik içerikli olarak değerlendirerek, Türk milliyetçiliğine yönelik tehditlere karşı duracaklarını belirtti.

Suç Duyurusunun Gerekçesi

Deniz Altıntaş, sosyal medya hesabında MHP ve iktidar partisi AK Parti'ye yönelik eleştirilerde bulunmuş, "Akplileri ve Mhplileri gördükçe deistlere, ataistlere daha bi saygı duyuyorum" gibi ifadeler kullanmıştır. Ayrıca, "Bahçeli bu ülkede en büyük fitne odağıdır" ve "Günümüzün MHP'lileri vatansever değildir! Çıkarcıdır! Babam olsa fark etmez" şeklindeki paylaşımlarıyla dikkat çekmiştir. Celalettin Yarol, bu ifadelerin toplumda bölücülük ve kin tohumları ekebileceğini belirterek, yasal haklarını kullanma gerekliliği duyduğunu ifade etti.

Yarol'un Açıklamaları

Cumhuriyet Savcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından açıklamalarda bulunan Yarol, "Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Deniz Altıntaş'ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ağır hakaret ve tahrik içerikli paylaşımlar sebebiyle, yasal hakkımızı kullanarak yüce Türk yargısına suç duyurusunda bulunduk. Bizler, devletine ve milletine sadakatle bağlı Ülkücüler olarak, hiçbir zaman fitneye, nifaka ve bölücülüğe sessiz kalmadık, kalmayacağız" dedi. Yarol, Türk milliyetçiliğini hedef alan her türlü söylemin karşısında duracaklarını vurgulayarak, "Zafer Partisi'nin ortaya koyduğu söylem ve tavırlar, artık açıkça göstermektedir ki, onların derdi vatan değil, kargaşadır; millet değil, menfaattir" şeklinde konuştu.

Türk Yargısına Güven

Yarol, Türk adaletine olan güvenini dile getirerek, "Biz inanıyoruz, Yüce Türk adaleti gereken cevabı verecek, bu kirli dile ve tahrik siyasetinin sahiplerine haddini bildirecektir. Biz susmayız, biz eğilmeyiz. Hakaretin, tehdidin ve yalanın karşısında dün nasıl dimdik durduysak, bugün de aynı kararlılıkla davamızın, milletimizin ve devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. Bu gelişmeler, Türk siyasetinde milliyetçilik ve siyasi rekabetin nasıl şekillendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.