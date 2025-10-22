Türkiye’de Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 1.781’e, AB’de Tescilli Ürün Sayısı 38’e Ulaştı

Antalya'da düzenlenen "Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliği Çalıştayı" kapsamında Türkiye’nin coğrafi işaretli ürün sayısının 1.781’e yükseldiği ve Avrupa Birliği'nde tescilli ürün sayısının ise 38 olarak kayıtlara geçtiği açıklandı. Bu önemli gelişme, coğrafi işaretlerin korunması ve sürdürülebilirliğine dair atılan adımların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Çalıştayın İçeriği ve Katılımcılar

Antalya Ticaret Borsası'nın toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştay, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Yöresel Ürünlerin Coğrafi İşaretleri ve Tescili Derneği (YÜCİTA) ve Antalya Ticaret Borsası iş birliğiyle düzenlendi. Açılışta konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye’nin coğrafi işaret potansiyelini harekete geçirmek için önemli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Önemi

Vali Şahin, coğrafi işaretli ürünlerin yalnızca tescil edilmesinin yeterli olmadığını, aynı zamanda ekonomik ve pazarlama stratejilerinin de iyi bir şekilde planlanması gerektiğini vurguladı. Hızla artan kaliteli gıda ihtiyacına karşılık verebilmek için coğrafi işaret ve tedarik zinciri sisteminin sağlam bir şekilde yapılandırılmasının önemine dikkat çekti. Şahin, bu çalıştayın sonuçlarının gelecekteki bilimsel çalışmalara rehberlik edeceğini ifade etti.

Üretici Bilincinin Önemi

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, coğrafi işaret sisteminin sadece yöresel ürünleri korumakla kalmayıp, aynı zamanda üretim zinciri boyunca işleyen bir yönetişim modeli olduğunu belirtti. Sistemin başarısının, üreticilerin tescile uygun üretim yapmasına ve etkin denetim mekanizmalarının oluşturulmasına bağlı olduğunu söyledi. Çandır, sürdürülebilirliğin sağlanması için mevzuatın güçlendirilmesi ve paydaş katılımına dayalı bir modelin benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Çalıştayda Ele Alınan Konular

Çalıştayda coğrafi işaretlerle ilgili güncel çalışmalar ve yaşanan sorunlar üzerinde durulacak. Çandır, katılımcılarla birlikte uluslararası deneyimlerden yararlanarak ortak akıl geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımına yönelik Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in, bu yıl Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenleneceğini duyurdu.

Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirlik Vizyonu

Çandır, coğrafi işaretlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların, tescil sürecinin ötesinde ekonomik katma değer yaratmak için önem taşıdığını vurguladı. Çalıştayın, bu alanda bir başlangıç adımı olacağını belirterek, Ankara'da takip toplantılarının yapılacağını duyurdu.

FAO'dan Destek Mesajı

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, dünya genelinde artan nüfusun beslenme sorununa dikkat çekerek, coğrafi işaretli ürünlerin bu sorunla mücadelede önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Selışık, küçük üreticilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve coğrafi işaretlerin kırsal kalkınmada güçlü bir politika aracı olduğunu ifade etti.

Gastronomide Yeni Hedefler

YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Antalya'nın coğrafi işaret envanterinin ilk kez kapsamlı bir şekilde hazırlandığını belirtti. Tekelioğlu, Antalya’nın gastronomi kültürünün uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Hedefleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Turan Gürkan, coğrafi işaretli ürünlerin ticarileşmesi ve sürdürülebilir üretim için yürütülen projeleri anlattı. Türk Patent ve Marka Kurumu Daire Başkanı Hakan Kızıltepe ise, tescil sayısının artırılmasının ötesinde, bu ürünlerin ekonomik değerinin yükseltilmesine odaklandıklarını belirtti.

Çalıştay, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı ve sürdürülebilirliği konularında önemli tartışmalara ev sahipliği yaparken, birçok uzman ve yönetici bir araya gelerek ortak çözümler geliştirmeyi amaçladı.