Galatasaray Başakşehir FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig’in 26. haftasında, lider konumda bulunan Galatasaray, sahasında Başakşehir FK ile karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Galatasaray, 61 puanla zirvede yer alırken, Başakşehir ise 42 puanla 5. sırada bulunuyor. Her iki takım da bu karşılaşmadan galip gelerek hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Galatasaray'ın Hedefi Nedir?

Galatasaray, 25 maçta topladığı 61 puanla Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk yolunda kritik bir dönemeçte bulunan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği bu haftada, sahasında Başakşehir engelini kayıpsız geçmeyi planlıyor. Taraftarının önünde oynayacak olmanın avantajını kullanarak, puan farkını artırmayı hedefliyor.

Bu karşılaşma, Galatasaray için sadece puan kazanma değil, aynı zamanda takımın moral ve motivasyonunu da artırma fırsatı sunuyor. Takımın teknik direktörü Okan Buruk, bu önemli mücadelede takımın başında yer alamayacak olması ise dikkat çekiyor.

Başakşehir'in Durumu Nasıldır?

Öte yandan, konuk ekip Başakşehir, 42 puanla Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek için sahaya çıkıyor. İstanbul deplasmanında puan alarak üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Başakşehir, bu zorlu mücadelede elinden gelenin en iyisini yapmayı planlıyor. Takım, Galatasaray karşısında alacağı puan ya da puanlarla hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı umuyor.

Başakşehir, Galatasaray karşısında geçmişteki maçlarda elde ettiği başarılarla moral bulmayı umuyor. Ancak, bu maçta alacakları sonuç, sezonun geri kalanında nasıl bir yol çizeceklerini belirleyecek önemli bir etken olacak.

Maçın Detayları Nedir?

Galatasaray - Başakşehir maçı, 14 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Futbolseverler, bu karşılaşmayı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilecekler. Maç öncesinde Galatasaray'da bazı önemli eksikler dikkat çekiyor. Cezalı olan teknik direktör Okan Buruk, takımın başında yer alamayacak. Ayrıca, kart cezaları bulunan Leroy Sane ve Abdülkerim Bardakcı'nın da bu akşam forma giyemeyeceği belirtildi.

Galatasaray'ın muhtemel 11'inde Uğurcan, Sacha Boey, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, İlkay, Yunus, Barış Alper ve Osimhen yer alması beklenirken, Başakşehir'in muhtemel 11'i ise Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Duarte, Operi, Berat, Umut, Yusuf Sarı, Shomurodov, Fayzullaev ve Selke şeklinde oluşması öngörülüyor.

İki takım arasında daha önce oynanan maçlarda Galatasaray'ın belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, bugüne kadar oynanan toplam 22 maçta 22 galibiyet alırken, Başakşehir ise 9 kez galip geldi. İç sahada Galatasaray, 11 kez kazanırken, Başakşehir deplasmanda sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.