Fenerbahçe, Tedesco’nun Talebi Üzerine Arjantinli Orta Saha İçin Girişimlere Başladı

Fenerbahçe'de transfer döneminin son günlerine yaklaşırken, takımın teknik direktörü Domenico Tedesco'nun orta sahaya takviye isteği doğrultusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Edson Alvarez'in yaşadığı sakatlık nedeniyle orta sahada ciddi bir eksiklik hisseden sarı-lacivertli yönetim, bu açığı kapatmak için hızlı hareket ediyor.

Orta Saha Eksikliği ve Takviye İhtiyacı

Edson Alvarez'in yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak olması, Fenerbahçe'nin sezon planlamasını olumsuz etkiliyor. Sofyan Amrabat ile yollarını ayıran takımda, 6 numara pozisyonunda sadece İsmail Yüksek'in kalması, teknik ekibi transfer konusunda harekete geçmeye zorladı. Özellikle Eylül ve Ekim aylarında oynanacak kritik maçlar öncesinde, yönetim orta sahaya bir oyuncu katmak için kolları sıvadı.

Exequiel Palacios İçin Girişimler Başladı

Bu bağlamda, Fenerbahçe'nin Bayer Leverkusen forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Exequiel Palacios ile ilgilendiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki futbolcuyu kiralama amacıyla girişimlerde bulunduğu bildirilirken, Alman ekibinin ise Palacios’u bonservisiyle satmayı tercih ettiği ifade ediliyor. Fırsat transferi arayışındaki yönetimin, bu konuda hızlı bir sonuç almayı hedeflediği aktarılıyor.

Transfer Süreci ve Beklentiler

Transferin önümüzdeki 1-2 gün içerisinde netleşmesi ve Palacios'un Fenerbahçe'ye katılıp katılmayacağının belirginleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan Palacios, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 6 asist üreterek dikkat çekmişti. Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak değerlendirilen oyuncunun, Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar, takımın orta sahasına yapılacak olası takviyenin, sezonun geri kalanında nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor. Fenerbahçe'nin, bu transferdeki kararlılığı ve yönetim stratejisi, sezon boyunca gösterilecek performansı da etkileyecek gibi görünüyor.