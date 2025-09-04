Dolar
Haberin Gündemi Spor Arda Güler’den Gürcistan Zaferi Sonrası Mesaj: “İspanya Konya’daki Atmosferi Bilmiyor”

Arda Güler’den Gürcistan Zaferi Sonrası Mesaj: “İspanya Konya’daki Atmosferi Bilmiyor”

Arda Güler, Gürcistan galibiyeti sonrası İspanya maçı için umut verdi: “Konya’daki atmosferi bilmiyorlar.” Mert Müldür ise attığı gol sonrası “dejavu” ifadesini kullandı.

Yayınlanma
14
Arda Güler’den Gürcistan Zaferi Sonrası Mesaj: “İspanya Konya’daki Atmosferi Bilmiyor”
Okunma Süresi: 1 dk

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ne Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımı’nda genç yıldız Arda Güler, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Hem sahadaki performansı hem de sözleriyle ön plana çıkan Arda, İspanya maçı öncesinde umut dolu mesajlar verdi.

“Türk Halkına Armağan Olsun”

Gürcistan karşılaşmasını değerlendirirken rakibin gücüne dikkat çeken Arda Güler, şu ifadeleri kullandı:
“Avrupa Şampiyonası’nda grupta sadece bize yenilmişlerdi. Bugün yine kazandık. Çok güzel bir oyun ortaya koyduk, istediğimiz 3 puanı aldık. Bu galibiyet Türk halkına armağan olsun. Basketbol ve voleybolda da önemli zaferler geliyor. Biz de onları mutlu etmeye devam etmek istiyoruz.”

İspanya Maçı Öncesi Uyarı

7 Eylül’de Konya’da oynanacak İspanya mücadelesi öncesinde de konuşan Arda, “İspanya için zor bir maç olacak. Kendimizi küçümsemeyelim. Onlar Konya’daki atmosferi bilmiyor. Elimizden geleni yapacağız ve çok iyi bir oyun ortaya koyacağız inşallah.” diyerek iddialı konuştu.

Mert Müldür’den “Dejavu” Yorumu

Karşılaşmanın ilk golünü atan Mert Müldür ise, “Biraz dejavu gibiydi ama golü kimin attığının önemi yok. Önemli olan maça çok iyi başlamamızdı. Herkes yüzde yüzünü verdi. Çok mutluyuz. İnşallah İspanya karşısında da aynı performansı sergileyeceğiz.” sözleriyle takımın moralini özetledi.

#2026 Dünya Kupası Elemeleri
#A Milli Takım
#Arda Güler
#Türkiye Gürcistan Maçı
#Türkiye İspanya Maçı
#Mert Müldür
