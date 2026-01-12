Aksaray’da 40 Yıllık Futbol Geleneği Sürüyor

Aksaray’ın Eskil ilçesinde, geleneksel olarak düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası, bu yıl da katılımcılar ve yerel halk arasında büyük bir coşku ile devam ediyor. 1980’li yıllarda başlayan bu organizasyon, yıllar geçmesine rağmen ilçenin en önemli sosyal ve sportif etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Turnuva, Eskil halkını futbol etrafında bir araya getirerek, toplumsal dayanışmayı pekiştiriyor.

Turnuvaya Yoğun İlgi

Bu yıl 19 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuva, katılımcılar ve seyirciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Organizasyon, adeta bir futbol şöleni havasında geçiyor. Saha kenarındaki coşkulu kalabalık ve tribünlerdeki renkli görüntüler, turnuvanın ne denli heyecan verici olduğunu gözler önüne seriyor. Sahaya gelemeyen izleyiciler için yapılan canlı yayınlar ve maçların kendine özgü üslubuyla anlatımı, futbolseverlerin beğenisini kazanıyor.

Başkan Zavlak’tan Açıklamalar

Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, etkinliğin artık bir futbol turnuvasından ziyade bir festivale dönüştüğünü ifade etti. Zavlak, "1980’li yıllarda başlattığımız futbol turnuvası, ilçemizin spor alanındaki heyecanını ve bağlılığını gösteriyor. Her yıl, tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu ilçemizde, bu dönemde gençlerimizin spor aktivitelerine katılması sağlanıyor. Bu yıl 19 takımımız bu organizasyona katıldı ve festival havasında devam ediyor. Kış mevsiminde esnaflarımızı desteklemek ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla önemli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Eğer hava koşulları izin verirse, 18 Ocak’ta final karşılaşması ile turnuvayı sonlandırmayı planlıyoruz," dedi.

Yerel Şive ile Maç Anlatımı

Turnuvayı yerel şivesiyle anlatan spiker Muhammed Turan, "Eskil Belediyesi’nin düzenlediği köyler arası turnuvayı spikerlik yaparak aktarıyorum. Kendi öz dilimle, kendi şivemle anlatım yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. İzleyicilerimize ve Türkiye’ye selamlarımızı iletiyoruz. Eğer insanların yüzünde bir gülümseme oluşturabiliyorsak, bu bizim için büyük bir mutluluk. Bizi izleyen ve takip eden herkese teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Turnuva, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde, Eskil halkının birlikteliğini ve dayanışmasını pekiştiren önemli bir organizasyon niteliği taşıyor. Futbolun birleştirici gücü, bu etkinlikle bir kez daha ortaya çıkıyor ve yerel topluluklar arasındaki bağı güçlendiriyor.