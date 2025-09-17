Yılmaz Vural Sarıyer’e Döndü! Deneyimli Hoca Yeniden 1. Lig’de

Yılmaz Vural yeniden sahalara döndü! Türk futbolunun en renkli isimlerinden biri olan tecrübeli teknik direktör, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer’imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer’e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Son olarak 2024 yılında Menemen FK’yı çalıştıran Yılmaz Vural, 29 maçta görev almış ve maç başına 1.93 puan ortalaması yakalayarak başarılı bir performans ortaya koymuştu.

Sarıyer taraftarı ise bu imzayı büyük bir heyecanla karşıladı.