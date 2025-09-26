Dolar
41,4983 %0,23
Euro
48,5406 %0,44
Gram Altın
5.042,47 % 0,83
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Trabzonspor, Karagümrük deplasmanında 3 puan avında! İşte maç saati

Trabzonspor, Karagümrük deplasmanında 3 puan avında! İşte maç saati

Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında Karagümrük deplasmanına çıkıyor. 27 Eylül Cumartesi 20.00’de oynanacak kritik maç beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

Yayınlanma
Güncellenme
14
Abone Ol google news
Trabzonspor, Karagümrük deplasmanında 3 puan avında! İşte maç saati
Okunma Süresi: 1 dk

Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk olacak.

İlk 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak puanını 14’e yükseltmek istiyor. Ev sahibi Karagümrük ise son 3 lig maçında puan alamadı ve çıkış arayışında Trabzonspor karşısına çıkacak.

Tarih: 27 Eylül Cumartesi
Saat: 20.00
Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı
Yayın: beIN Sports 1

Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kırmızı-siyahlılar ligde yalnızca 1 galibiyet alarak 3 puanla 17. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 11 puanla 5. sırada bulunuyor.

 
#Beınsports
#Futbol
#Karagümrük
#Süperlig
#Trabzonspor
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'nın Konuğu Oldu
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'nın Konuğu Oldu
#Spor / 26 Eylül 2025
Galatasaray - Liverpool Maç Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?
Galatasaray - Liverpool Maç Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak?
#Spor / 26 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Serdar Ali Çelikler Kimdir? Spor Yorumcusunun Kariyeri ve Beklentileri
Serdar Ali Çelikler Kimdir? Spor Yorumcusunun Kariyeri ve Beklentileri
Spor
Sadettin Saran kimdir? Serveti dudak uçuklattı!
Sadettin Saran kimdir? Serveti dudak uçuklattı!
Euro Bölgesi'nde Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Yükseldi
Euro Bölgesi'nde Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Yükseldi
Sanatçı Güllü'nün Cenaze Programı Belli Oldu
Sanatçı Güllü'nün Cenaze Programı Belli Oldu
Listede adınız varsa dikkat: IBAN'lar bu gece değişiyor
Listede adınız varsa dikkat: IBAN'lar bu gece değişiyor
Hollywood Yıldızı Matthew McConaughey'den Mutlu Evliliğin Sırrı: Yatakları Küçültün
Hollywood Yıldızı Matthew McConaughey'den Mutlu Evliliğin Sırrı: Yatakları Küçültün
Başkan Erdoğan'dan ABD Dönüşü Terör Mesajı: Suriye'nin Geleceğinde Terör Örgütlerine Yer Yok
Başkan Erdoğan'dan ABD Dönüşü Terör Mesajı: Suriye'nin Geleceğinde Terör Örgütlerine Yer Yok
Güllü’nün Kızı Tuyan Ülkem Kimdir? Gündem Olmayı Başardı
Güllü’nün Kızı Tuyan Ülkem Kimdir? Gündem Olmayı Başardı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft