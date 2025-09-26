Trabzonspor, Karagümrük deplasmanında 3 puan avında! İşte maç saati

Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk olacak.

İlk 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak puanını 14’e yükseltmek istiyor. Ev sahibi Karagümrük ise son 3 lig maçında puan alamadı ve çıkış arayışında Trabzonspor karşısına çıkacak.

Tarih: 27 Eylül Cumartesi

Saat: 20.00

Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı

Yayın: beIN Sports 1

Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kırmızı-siyahlılar ligde yalnızca 1 galibiyet alarak 3 puanla 17. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 11 puanla 5. sırada bulunuyor.