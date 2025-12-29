Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Personel Alımı Duyurdu

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ilinde farklı pozisyonlarda 4 daimi işçi alımı yapacağını açıkladı. Bu ilan, istihdam fırsatları arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuruların 29 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacağı belirtildi. Adayların belirlenmesi süreci ise noter kurası ile gerçekleştirilecek.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Şartlar

İlan kapsamında alınacak personel için belirlenen kadrolar ve gerekli şartlar aşağıdaki gibidir:

Beden İşçisi pozisyonunda 2 kişi istihdam edilecektir. Bu pozisyona başvuracak adayların en az ilkokul, en fazla ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca, beden gücü gerektiren işlerde çalışmasına engel bir durumu olmaması beklenmektedir. Adayların yaş aralığı ise 18-35 olarak belirlenmiştir.

Kar Temizleme Makinesi Operatörü olarak 1 kişi alınacaktır. Bu pozisyon için adayların en az ilköğretim, en fazla lisans mezunu olması şarttır. Adayların ayrıca CE ve G sınıfı sürücü belgelerine sahip olmaları, iş kamyonu ve karla mücadele aracı kullanma ehliyetinin yanı sıra Psikoteknik Değerlendirme Raporu da sunmaları gerekmektedir. Bu pozisyonda başvuracak adaylar için yaş sınırı 18-40 olarak belirlenmiştir.

Boyacı ve Yüzey Hazırlamacı (Yapı / Dekorasyoncu) pozisyonuna 1 kişi alınacaktır. Bu pozisyona başvuracak adayların en az ilköğretim, en fazla lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca, boyacı veya inşaat boyacısı ustalık belgesine sahip olmaları ve kamu ya da özel sektörde en az 2 yıl deneyime sahip olmaları beklenmektedir. Bu kadro için yaş aralığı ise 18-35 olarak belirlenmiştir.

Başvuru Süreci ve Noter Kurası

Başvuruların belirtilen tarihler arasında yapılması zorunludur. Alım süreci, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir. Adayların, ilan edilen şartları dikkatlice incelemeleri ve başvuru sürecine uygun olarak başvuruda bulunmaları önem taşımaktadır. Bu fırsat, Elazığ'da iş arayanlar için önemli bir istihdam olanağı sunmaktadır.