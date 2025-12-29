Dolar
Son Dakika: Türkiye'de Depremler Meydana Geldi

Son Dakika: Türkiye'de Depremler Meydana Geldi

Son Dakika: Türkiye'de Depremler Meydana Geldi
Okunma Süresi: 2 dk

29 Aralık 2025 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncellenen deprem verileri, sarsıntı hisseden kişilerin merakla takip ettiği konular arasında yer alıyor. Bu haberimizde, gün içerisinde gerçekleşen depremlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

29 Aralık 2025 Tarihinde Gerçekleşen Depremler

Türkiye, deprem kuşağında yer alması dolayısıyla sık sık sarsıntılarla karşı karşıya kalıyor. 29 Aralık 2025 tarihinde, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından bildirilen son depremler şöyle: İlk olarak, saat 03:28'de Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Günün ilerleyen saatlerinde, saat 06:06'da Akdeniz bölgesinde yine 2.6 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti ve bu depremin derinliği 6 kilometre olarak belirlendi. Her iki deprem de Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedildi ve bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından endişeyle karşılandı.

Deprem Bilgileri ve Vatandaşların Tepkileri

Deprem sonrası vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitelerinden güncel bilgileri takip ediyor. Ayrıca sosyal medya üzerinden de depremler hakkında bilgi paylaşımı yapılmakta. Uzmanlar, depremlerin sıklığını ve yoğunluğunu Türkiye'nin jeolojik yapısıyla ilişkilendiriyor. Bu bağlamda, deprem kuşağında yaşayan halkın bilinçli olması ve gerekli önlemleri alması önemli bir nokta olarak öne çıkıyor.

Son depremler, Türkiye'nin farklı bölgelerinde sarsıntılar hissedilmesine neden olurken, yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Ancak, halkın deprem sonrası güvenlik önlemlerini artırması gerektiği vurgulanıyor. Deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmeler, AFAD tarafından düzenli olarak güncelleniyor.

Bu depremler, Türkiye'nin deprem gerçeğinin bir kez daha gözler önüne serilmesine neden oldu. Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliği takip etmeye devam ederken, halkın da bu süreçte dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

