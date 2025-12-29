Dolar
14
14
Futbolda Bahis Soruşturması: Erden Timur ve 26 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'deki futbol dünyasında bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen kapsamlı bir soruşturmayı sürdürüyor. Bu çerçevede, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında bulunduğu toplam 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın Detayları

Başsavcılığın cuma günü yaptığı açıklamaya göre, soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve yasal bahis sitelerinden elde edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki operasyonlardan elde edilen dijital materyaller incelendi. Bu süreçte, çeşitli deliller tespit edildiği belirtiliyor.

Açıklamada, önceki operasyonlarda tutuklanan bir şüpheliyle bağlantılı olan ve soruşturma kapsamındaki suçlamalarla ilişkilendirilen yedi şüpheli hakkında, 26 Ekim 2024 tarihinde oynanacak Kasımpaşa-Samsunspor futbol maçına bahis oynandığına dair bilgiler paylaşıldı. Banka hesapları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, şüpheli finansal işlemler ve bahis hesaplarının varlığı tespit edildi. Bu bağlamda, Galatasaray Spor Kulübü'nde daha önce görev almış olan Erden Timur'un da adı geçmektedir.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, futbolculardan Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci ile birlikte, Erden Timur, Figen Özkaya, eski emniyet personeli Emrah Günaydı, restoran müdürü Burak Söyleyen, Fatih Kulaksız, Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel ve Buğra Cem İmamoğlulları'nın da aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, bir şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu ve iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Futbolda bahis ve şike iddiaları, spor camiasında büyük bir tartışma yaratırken, soruşturmanın seyrinin ne yönde ilerleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

#Bahis Soruşturması
#Gündem Haberleri
