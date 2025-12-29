Tuğberk Yağız Gülter, Güllü'nün Ölümünde Ablası Tuğyan Hakkında Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

Şarkıcı Güllü, gerçek adıyla Gül Tut'un (52), eylül ayında Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, ailesi ve olayla ilgili gelişmeler dikkat çekmeye devam ediyor. Güllü’nün ölümüne dair yürütülen soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Olayın ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, A Haber'e verdiği mülakatta, yaşanan olaylarla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Başlangıçta Kaza Olarak Değerlendirmişti

Tuğberk Gülter, yaşananları ilk etapta bir kaza olarak gördüğünü belirtti. Ancak zamanla oluşan şüphelerin kendisini başka düşüncelere sevk ettiğini ifade etti. Annesiyle olan ilişkisini her zaman iyi olarak tanımlayan Gülter, ablası Tuğyan'ın annesiyle konuşmadığı kişilerle iletişim kurduğunu da dile getirdi. Gülter, bu zamana kadar sessiz kalmayı tercih ettiğini, ancak şimdi merak edilen soruları yanıtlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Olay Anında Hissettikleri

Hastaneye giderken aklında başka bir düşünce olmadığını söyleyen Gülter, ablasının bayıldığını gördüğünde olayın kaza olduğuna inandığını aktardı. Gülter, annesiyle ilgili intihar iddialarının kendisine iletildiğini ve kamuoyuna yapılacak açıklamada metni kendisinin okumayı önerdiğini belirtti. Ablası Tuğyan'ın kendisini saat 01:42’de arayarak annesinin öldüğünü bildirdiğini, bu sırada telefonda çığlık attığını kaydetti. Bu haberin ardından yola çıktığını ve saat 03:10’da Çınarcık’a ulaştığını söyledi.

Aile İlişkilerinin Dinamikleri

Tuğberk Gülter, ablası ile annesi arasında her anne-kız ilişkisinde olabileceği gibi tartışmaların yaşandığını dile getirdi. Ancak bu olayın gerçeklerinin ortaya çıkmasını istediğini belirten Gülter, ablasının bu olayda bir rolü olup olmadığının netleşmesini talep etti. Ablasının duygusal ve kırılgan bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Gülter, sevdikleri için kolaylıkla kavga edebilen bir karaktere sahip olduğunu vurguladı. Kimseye iftira atmak istemediğini ancak böyle bir durumun mümkün olduğunu da belirtti.

Kervan İddiası ve Sigorta Bilgileri

Gülter, dikkat çeken bir iddiada bulunarak, “Eğer ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır” dedi. Cinayetle bağlantılı olabilecek herkesten şikayetçi olduğunu belirten Gülter, annesinin ablasının birlikte olduğu Kervan isimli kişiden hoşlanmadığını da ifade etti. Güllü ile Tuğyan arasında Kervan nedeniyle yaşanan tartışmaların ciddi boyutlara ulaştığını aktaran Gülter, hayat sigortası hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetti. Gülter, annesinin sigortalarıyla ilgili bilgilerin Rahmi isimli bir şahıs tarafından takip edildiğini ve bankalardan gelen belgelerde annesinin sigortasının bulunmadığını belirtti. Güllü’nün genellikle yeşil çantasını yanında taşıdığına ve nakit parayı üzerinde bulundurmadığına dikkat çeken Gülter, eline geçen parayı hemen altına yatırdığını vurguladı.