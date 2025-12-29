Dolar
42,9402 %0.07
Euro
50,5493 %-0.04
Gram Altın
6.147,30 % -1,65
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 29 Aralık 2025 Dolar Kuru Ne Kadar Oldu?

29 Aralık 2025 Dolar Kuru Ne Kadar Oldu?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
29 Aralık 2025 Dolar Kuru Ne Kadar Oldu?
Okunma Süresi: 1 dk

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları, 29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla önemli değişimler gösterdi. Dolar ve avro, yeni haftaya yükselişle başladı. Bu gelişmeler, yatırımcılar ve döviz piyasası katılımcıları açısından yakından takip ediliyor.

Döviz Kurları ve Değişim Oranları

Serbest piyasada dolar, 42,9300 liradan işlem görerek, 42,9320 liradan satışa sunuluyor. Avronun alım fiyatı ise 50,5230 lira iken, satış fiyatı 50,5250 lira olarak belirlendi. Cuma günü doların satış fiyatı 42,8810 lira, avronun satış fiyatı ise 50,6700 lira seviyesindeydi. Bu veriler, döviz kurlarındaki dalgalanmanın devam ettiğini gösteriyor.

Piyasa Beklentileri ve Analizler

Döviz kurlarındaki dalgalanma, ekonomik veriler, enflasyon oranları ve merkez bankası politikaları gibi birçok faktörden etkileniyor. Yatırımcılar, kur hareketlerini etkileyebilecek gelişmeleri dikkatle izliyor. Özellikle yıl sonu yaklaşırken, döviz kurlarının nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlar, döviz kurlarındaki bu değişimlerin, 2026 yılına girerken piyasalarda farklı dinamikler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Yatırımcıların ve piyasa analistlerinin gözleri, döviz kurlarının yanı sıra, Türk ekonomisinin genel durumu üzerinde de yoğunlaşmış durumda. Ekonomik verilerin açıklanmasıyla birlikte, döviz kurlarındaki hareketler daha net bir yön kazanabilir. Bu nedenle, döviz piyasasındaki gelişmelerin takip edilmesi büyük önem taşıyor.

#Dolar
İkiz Kardeşler Arasındaki Karışıklık Gündem Oldu
İkiz Kardeşler Arasındaki Karışıklık Gündem Oldu
#Gündem / 28 Aralık 2025
Rapçi EGE! (Ege Karataşlı) Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli ve Gerçek İsmi Ne?
Rapçi EGE! (Ege Karataşlı) Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli ve Gerçek İsmi Ne?
#Magazin / 28 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Libya Heyetini Taşırken Düşen Jetin Enkaz Kaldırma Çalışmaları Tamamlandı
Libya Heyetini Taşırken Düşen Jetin Enkaz Kaldırma Çalışmaları Tamamlandı
Gündem
Cengiz Can Atasoy Kimdir? Medeni Durumu ve Aile Hayatı Hakkında Bilgiler
Cengiz Can Atasoy Kimdir? Medeni Durumu ve Aile Hayatı Hakkında Bilgiler
POCO F8 Serisi, Amiral Gemisi Segmentine Güçlü Bir Giriş Yapıyor
POCO F8 Serisi, Amiral Gemisi Segmentine Güçlü Bir Giriş Yapıyor
Ankara'da 90. Büyük Atatürk Koşusu Gerçekleşti
Ankara'da 90. Büyük Atatürk Koşusu Gerçekleşti
Ucuz Et Hayali: Hayvancılıkta 10 Yıl Geriye Gidiş
Ucuz Et Hayali: Hayvancılıkta 10 Yıl Geriye Gidiş
Ömer Çelik: Türkiye Kendi Rotasını Çizen Nadir Ülkelerden Biri
Ömer Çelik: Türkiye Kendi Rotasını Çizen Nadir Ülkelerden Biri
Taner Çağlı Kimdir, Kaç Yaşında? Taner Çağlı Neden Gözaltına Alındı?
Taner Çağlı Kimdir, Kaç Yaşında? Taner Çağlı Neden Gözaltına Alındı?
Yapay Zeka ile Ses Klonlama: Hukuki Boyutları ve Korunma Yöntemleri
Yapay Zeka ile Ses Klonlama: Hukuki Boyutları ve Korunma Yöntemleri
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft