29 Aralık 2025 Dolar Kuru Ne Kadar Oldu?

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları, 29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla önemli değişimler gösterdi. Dolar ve avro, yeni haftaya yükselişle başladı. Bu gelişmeler, yatırımcılar ve döviz piyasası katılımcıları açısından yakından takip ediliyor.

Döviz Kurları ve Değişim Oranları

Serbest piyasada dolar, 42,9300 liradan işlem görerek, 42,9320 liradan satışa sunuluyor. Avronun alım fiyatı ise 50,5230 lira iken, satış fiyatı 50,5250 lira olarak belirlendi. Cuma günü doların satış fiyatı 42,8810 lira, avronun satış fiyatı ise 50,6700 lira seviyesindeydi. Bu veriler, döviz kurlarındaki dalgalanmanın devam ettiğini gösteriyor.

Piyasa Beklentileri ve Analizler

Döviz kurlarındaki dalgalanma, ekonomik veriler, enflasyon oranları ve merkez bankası politikaları gibi birçok faktörden etkileniyor. Yatırımcılar, kur hareketlerini etkileyebilecek gelişmeleri dikkatle izliyor. Özellikle yıl sonu yaklaşırken, döviz kurlarının nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlar, döviz kurlarındaki bu değişimlerin, 2026 yılına girerken piyasalarda farklı dinamikler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Yatırımcıların ve piyasa analistlerinin gözleri, döviz kurlarının yanı sıra, Türk ekonomisinin genel durumu üzerinde de yoğunlaşmış durumda. Ekonomik verilerin açıklanmasıyla birlikte, döviz kurlarındaki hareketler daha net bir yön kazanabilir. Bu nedenle, döviz piyasasındaki gelişmelerin takip edilmesi büyük önem taşıyor.