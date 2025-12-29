Yalova'da Şehit Olan Polis Memuru Turgut Külünk Kimdir?

Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda meydana gelen silahlı çatışmada ağır yaralanan polis memuru Turgut Külünk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, bu operasyonda Külünk ile birlikte iki polis memuru daha şehit olmuştur. Turgut Külünk’ün hayatı ve kariyeri, özellikle memleketi Düzce’de büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır.

Turgut Külünk'ün Hayatı ve Kariyeri

50 yaşında olan Turgut Külünk, Düzce'nin Akçakoca ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. Uzun yıllar emniyet teşkilatında görev yapmış olan Külünk, meslektaşları arasında fedakarlığı ve özverisi ile tanınmaktaydı. Görev süresince birçok operasyona katılmış olan Külünk, mesleki başarılarıyla dikkat çekmiştir.

Şehadet Haberi ve Aileye Ulaşılması

Şehit polis memuru Turgut Külünk’ün acı haberi, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan baba evine yetkililer tarafından verilmiştir. Bu haber, Külünk’ün ailesinde ve köyde derin bir hüzne yol açmıştır. Baba Aydın Külünk’e ulaşan bu acı haberin ardından, şehidin evine Türk bayrakları asılmıştır.

Ailesi ve Yakınları

Turgut Külünk, evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ile Düzce Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi İbrahim Külünk’ün yeğeni olduğu da öğrenilmiştir. Ailesi ve yakınları, bu trajik olay nedeniyle büyük bir yas içerisindedir.

Cenaze Töreni Beklentisi

Şehit polis memuru Turgut Külünk’ün cenaze töreninin programı, resmi açıklamalar yapıldıktan sonra netlik kazanacaktır. Törende, Külünk’ün görev arkadaşları ve sevenleri bir araya gelerek, son görevlerini yerine getirecektir. Yalova’daki bu acı olay, ülke genelinde de büyük bir üzüntü yaratmıştır.