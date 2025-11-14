Süper Lig’de 8 Kulüp ve 2 Yönetici PFDK’ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de mücadele eden 8 kulübü ve 2 yöneticiyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. TFF'nin 14 Kasım 2025 tarihli açıklamasına göre, sevklerin gerekçeleri arasında çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması yer aldı.

PFDK’ya Sevk Edilen Kulüpler:

Trabzonspor – Talimatlara aykırı hareket

Kasımpaşa, Göztepe, Hesap.com Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe – Çirkin ve kötü tezahürat

Kocaelispor – Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, talimatlara aykırı hareket

Galatasaray – Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

İki Yönetici de Disipline Gönderildi

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçı sonrasında yaptığı "futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar" nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

RAMS Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman ise talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderildi.

Disiplin sevklerine ilişkin kararların, yapılacak PFDK toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. TFF, özellikle son haftalarda yaşanan saha dışı olaylar ve taraftar davranışlarına karşı denetimlerini sıkılaştırıyor.