Süper Lig'de 8 Kulüp ve 2 Yönetici PFDK'ya Sevk Edildi

Süper Lig’de 8 Kulüp ve 2 Yönetici PFDK’ya Sevk Edildi

TFF, Süper Lig'de yer alan 8 kulüp ve 2 yöneticiyi çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Sevk gerekçeleri arasında çirkin tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler öne çıkıyor.

Yayınlanma
14
Süper Lig’de 8 Kulüp ve 2 Yönetici PFDK’ya Sevk Edildi
Okunma Süresi: 1 dk

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de mücadele eden 8 kulübü ve 2 yöneticiyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. TFF'nin 14 Kasım 2025 tarihli açıklamasına göre, sevklerin gerekçeleri arasında çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması yer aldı.

PFDK’ya Sevk Edilen Kulüpler:

TrabzonsporTalimatlara aykırı hareket

Kasımpaşa, Göztepe, Hesap.com Antalyaspor, Beşiktaş, FenerbahçeÇirkin ve kötü tezahürat

KocaelisporÇirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, talimatlara aykırı hareket

GalatasarayÇirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

İki Yönetici de Disipline Gönderildi

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçı sonrasında yaptığı "futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar" nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

RAMS Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman ise talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderildi.

Disiplin sevklerine ilişkin kararların, yapılacak PFDK toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. TFF, özellikle son haftalarda yaşanan saha dışı olaylar ve taraftar davranışlarına karşı denetimlerini sıkılaştırıyor.

#Başakşehir
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Futbol Gündemi
#Galatasaray
#Kocaelispor
#Pfdk
#Süper Lig
#Tff
#Trabzonspor
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Futbol Disiplin
#Saha Olayları
#Çirkin Tezahürat
#Recep Durul
#Murat Yaman
