Haberin Gündemi Spor Necip Uysal Kimdir? Beşiktaş’ın Sadakatiyle Simgesi Hâline Gelen Futbolcusu

Necip Uysal Kimdir? Beşiktaş’ın Sadakatiyle Simgesi Hâline Gelen Futbolcusu

Beşiktaş altyapısından yetişip A takıma yükselen Necip Uysal, 15 yılı aşkın kariyeriyle siyah-beyazlı formaya olan bağlılığını ve saha içi duruşunu her daim korumayı başardı.

Yayınlanma
14
Necip Uysal Kimdir? Beşiktaş’ın Sadakatiyle Simgesi Hâline Gelen Futbolcusu
Okunma Süresi: 2 dk

Türk futbolunun istikrar abidelerinden biri olan Necip Uysal, 2009'dan bu yana Beşiktaş forması giyen ender oyuncular arasında yer alıyor. Hem oyun disiplini hem de kulübe olan bağlılığıyla örnek gösterilen Uysal, kariyeri boyunca Beşiktaş'a sadakatle hizmet eden nadir futbolculardan biri olarak öne çıkıyor.

İstanbul’dan Kara Kartal’a

4 Ocak 1991’de İstanbul’un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelen Necip Uysal, Arnavut kökenlidir. Futbola 2001 yılında Yıldırım Bosnaspor’da başlayan Uysal, henüz 13 yaşındayken Beşiktaş altyapısına transfer oldu. Siyah-beyazlı camianın değerlerine genç yaşta adapte olan Necip, 2009 yılında A takıma yükseldi ve aralıksız şekilde Beşiktaş formasını giymeye devam etti.

Her Yerde Oynar: Orta Saha, Stoper, Sağ Bek

Kariyeri boyunca ön libero, orta saha ve zaman zaman da stoper mevkilerinde görev yapan Necip Uysal, çok yönlülüğü ile teknik direktörlerin her dönem güvendiği isimlerden biri oldu. Takımın ihtiyacı olduğunda sağ bekte bile oynayan Uysal, "nerede görev verilirse oynarım" anlayışıyla Beşiktaş taraftarının da gönlünü kazandı.

Milli Takım ve Fair Play Onuru

Uysal, Türkiye U18 ve U19 milli takımlarında forma giydikten sonra 2010 yılında A milli takıma yükseldi. Honduras’a karşı oynanan hazırlık maçında ilk kez ay-yıldızlı formayı terletti.

2015 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından “Fair Play Şeref Diploması” ile ödüllendirilen Uysal, sadece saha içindeki değil, saha dışındaki duruşuyla da örnek bir sporcu profili çizdi.

Beşiktaş Tarihinde İz Bırakanlar Arasında

Antalyaspor’a karşı, Antalya Arena Stadyumu’nun açılış maçında attığı golle tarihe geçen Necip Uysal, Beşiktaş formasıyla unutulmaz anılara imza attı. Kaptanlık görevini de üstlenen deneyimli futbolcu, genç futbolculara örnek olmasıyla da dikkat çekiyor.

Son Dönemlerde Gündem: Bahis İddialarına Sert Tepki

Yakın dönemde adının bahis iddialarına karıştığı iddialarıyla gündeme gelen Necip Uysal, yaptığı açıklamada "Hayatım boyunca bahisle hiçbir ilişkim olmadı" diyerek sert bir dille iddiaları yalanladı.

Sadakat ve Mücadeleyle Geçen Bir Kariyer

Futbol dünyasında kulüp sadakatinin giderek azaldığı günümüzde, Necip Uysal'ın Beşiktaş ile süren kariyeri, genç futbolculara örnek teşkil ediyor. 15 yılı aşkın süredir aynı formayı terleten Uysal, sadece bir futbolcu değil; aynı zamanda Beşiktaş'ın karakterini sahaya yansıtan bir isim olarak anılmaya devam ediyor.

#Beşiktaş
#Türk Futbolu
#Necip Uysal
#Beşiktaş Kaptanı
#Fair Play
#Beşiktaş Altyapı
#Sporcu Biyografisi
#Futbol Gündemi
#Necip Kimdir
#Siyah Beyaz Forma
